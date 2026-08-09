محمدعلی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، اظهار کرد: مردم مؤمن و اهلبیتدوست مازندران، از دیار علویان، در این ایام با حضور در حرم مطهر رضوی، جلوهای از ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش میگذارند.
وی افزود: اجتماع بزرگ هیئات مذهبی مازندران در قالب عزاداری اقوام و با عنوان «اجتماع بیعتکنندگان با رهبر معظم انقلاب و خونخواهان امام شهید» دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، از ساعت 19 و 20 دقیقه در حسینیه حرم واقع در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه این مراسم با حضور هیئات مذهبی اقوام مختلف استان برگزار خواهد شد، گفت: عزاداران مازندرانی با اجرای آیینها و سنتهای عزاداری اقوام، در سوگ پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری میپردازند.
باقری، این اجتماع را نمادی از وحدت و همدلی مردم مازندران عنوان کرد و افزود: حضور گسترده هیئات مذهبی در حرم مطهر رضوی، نشاندهنده عمق دلبستگی مردم دیار علویان به اهلبیت (ع) و فرهنگ رضوی است.
وی همچنین از برپایی مواکب خدمترسانی توسط هیئات مذهبی مازندران خبر داد و تصریح کرد: هیئات استان علاوه بر حضور در اجتماع بزرگ عزاداران، به مدت یک شبانهروز با برپایی مواکب، از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی پذیرایی و خدمترسانی خواهند کرد.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران، خدمت به زائران امام رضا (ع) را جلوهای از فرهنگ میزبانی مردم این استان دانست و گفت: هیئات مذهبی مازندران در کنار برگزاری مراسم عزاداری، ظرفیت مردمی خود را برای خدمترسانی به زائران حضرت علی بن موسیالرضا (ع) نیز به میدان آوردهاند.
باقری در ادامه از پوشش زنده تلویزیونی این مراسم خبر داد و خاطرنشان کرد: اجتماع بزرگ هیئات مذهبی مازندران بهصورت همزمان و زنده از شبکه خراسان رضوی، شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه سراسری خبر و شبکه تبرستان پخش خواهد شد.
نظر شما