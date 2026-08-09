پیشنهاد اعطای «جایزه ملی خبرنگار سلامت»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در پیشبرد اهداف نظام سلامت، طرح تشکیل دبیرخانه اعطای «جایزه ملی سالیانه خبرنگار سلامت» را جهت شناسایی و تکریم چهره‌های اثرگذار این حوزه پیشنهاد کرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با ارسال نامه‌هایی به مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله وزیر بهداشت، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر این نکته تأکید کرد که رسانه‌ها یکی از ارکان و مؤلفه‌های اساسی در پیشبرد اهداف نظام سلامت هستند.

رئیس زاده در این طرح پیشنهاد داده است که با تشکیل یک دبیرخانه تخصصی در سازمان نظام پزشکی، از چهره‌ها و آثار اثرگذار رسانه‌ای که در مسیر آگاهی‌بخشی سلامت تلاش می‌کنند، تجلیل و تقدیر شود.

وی همچنین از مسئولان مربوطه درخواست کرد تا جهت مشارکت در جلسات تدوین این طرح و شرکت در دبیرخانه، نمایندگان خود را به سازمان نظام پزشکی معرفی نمایند.