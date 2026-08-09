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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۲

بعد از آتش‌سوزی در آرامکو، صدای انفجار در الجبیل عربستان شنیده شد

بعد از آتش‌سوزی در آرامکو، صدای انفجار در الجبیل عربستان شنیده شد

بعد از آتش سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو، منابع رسانه ای از وقوع یک انفجار در منطقه صنعتی الجبیل عربستان طی بامداد امروز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، طی بامداد امروز صدای یک انفجار شدید در منطقه الجبیل عربستان شنیده شد و منابع عربی از هدف قرار گرفتن تأسیسات گازی در شهر صنعتی الجبیل و وقوع آتش سوزی در این منطقه خبر دادند.

این گزارش ها جزئیاتی درباره ماهیت حادثه مذکور یا تلفات احتمالی ارائه نکردند.

در واقعه ای جداگانه وزارت انرژی عربستان وقوع آتش سوزی در یکی از تأسیسات وابسته به پالایشگاه آرامکو در جیزان را تأیید کرد.

این وزارتخانه علت آتش سوزی را اعلام نکرد اما مدعی شد که این حادثه تلفاتی در پی نداشته است. منابع منطقه ای پیشتر گزارش داده بودند که تأسیسات سعودی آرامکو در جیزان هدف قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست آیا حادثه جیزان با انفجار و آتش سوزی گزارش شده در الجبیل ارتباط دارد یا خیر؟

کد مطلب 6911690

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