به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور در پنجمین دیدار تدارکاتی خود در مسیر آماده‌سازی برای فصل جدید، مقابل شمس‌آذر قزوین به برتری ۲ بر یک رسید.

این دیدار عصر شنبه ۱۷ مرداد از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد و دو تیم در نیمه نخست با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.

تراکتور در نیمه اول یک بار توسط امیرحسین حسین‌زاده به گل رسید، اما این گل به دلیل قرار داشتن مهاجم تراکتور در موقعیت آفساید مردود اعلام شد.

شمس‌آذر در نیمه دوم توانست دروازه تراکتور را باز کند و از میزبان پیش بیفتد، اما برتری این تیم دوام چندانی نداشت و شاگردان محمد ربیعی خیلی زود بازی را به تساوی کشاندند.

تیبور حالیلوویچ روی پاس کات‌بک امیرحسین حسین‌زاده گل تساوی تراکتور را به ثمر رساند. در ادامه، حسین‌زاده از روی نقطه پنالتی گل دوم سرخ‌پوشان را وارد دروازه شمس‌آذر کرد تا تراکتور با ثبت دو گل، کامبک خود را کامل کند.

در ادامه این مسابقه، مهدی شیری به جای اودیل‌جان خامروبکوف، مسعود زائرکاظمینی به جای مهدی هاشم‌نژاد، فرشاد فرجی به جای محمد دانشگر، سیدمهدی حسینی به جای تیبور حالیلوویچ، تومیسلاو اشترکال به جای مهدی ترابی، پارسا جعفری به جای علیرضا بیرانوند و صادق محرمی به جای دانیال اسماعیلی‌فر وارد زمین شدند.

تومیسلاو اشترکال نیز در دقایق پایانی با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا تراکتور بازی تدارکاتی را ۱۰ نفره به پایان برساند.

تراکتور با این پیروزی، پنجمین دیدار تدارکاتی خود در دوره آماده‌سازی پیش‌فصل را پشت سر گذاشت.