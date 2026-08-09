محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهرهبرداری از سه دوربرگردان جدید در بلوار آیتالله کاشانی اظهار کرد: بهرهبرداری از این سه دوربرگردان نقش مؤثری در کاهش گرههای ترافیکی، افزایش ایمنی تردد، بهبود دسترسیهای محلی و ارتقای عملکرد شبکه معابر خواهد داشت و کیفیت سفرهای درونشهری شهروندان منطقه ۵ را به شکل محسوسی بهبود میبخشد.
وی افزود: در دوربرگردان غرب به غرب بلوار آیتالله کاشانی، روبهروی خیابان بهنام، عملیات اصلاح هندسی در محدودهای به وسعت حدود پنج هزار مترمربع اجرا شد که شامل یکهزار و ۳۵۰ متر طول جدول و کانیوو، ۱۵۰ متر طول دال بتنی و یکهزار و ۴۰۰ مترمربع کفپوش است.
پوریافر ادامه داد: در دوربرگردان شرق به شرق بلوار آیتالله کاشانی در محدوده شاهین نیز عملیات اصلاح هندسی در محدودهای به وسعت حدود سه هزار و ۷۰۰ مترمربع انجام شد که شامل ۴۰۰ متر طول نهر، جدول و کانیوو و ۸۰۰ مترمربع کفپوش است.
شهردار منطقه ۵ تهران گفت: اجرای این پروژه در بهبود عملکرد شبکه معابر، افزایش روانی جریان ترافیک و ارتقای سطح سرویسدهی در این بخش از بلوار آیتالله کاشانی نقش مؤثری خواهد داشت.
وی درباره سومین پروژه نیز بیان کرد: دوربرگردان شرق به شرق شهرزیبا در محدودهای به وسعت حدود دو هزار مترمربع اجرا شده که شامل ۳۰۰ متر طول جدول و حدود ۷۵۰ مترمربع کفپوش است.
پوریافر افزود: اجرای این پروژه نیز در بهبود عملکرد ترافیکی، افزایش روانی جریان عبور و مرور، ارتقای سطح سرویسدهی و بهبود دسترسیهای محلی این محدوده نقش مؤثری خواهد داشت.
اجرای اصلاح هندسی در بیش از ۱۰ هزار مترمربع
شهردار منطقه ۵ تهران با اشاره به حجم عملیات اجرایی این پروژهها خاطرنشان کرد: برای اجرای این سه طرح، عملیات اصلاح هندسی در بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مترمربع از معابر بلوار آیتالله کاشانی انجام شده و حدود دو هزار متر طول جدول، نهر، کانیوو و دال بتنی اجرا شده است.
وی ادامه داد: همچنین حدود سه هزار مترمربع کفپوش در این سه پروژه احداث شده است.
پوریافر تأکید کرد: اجرای این پروژهها گامی مؤثر در افزایش ایمنی، بهبود دسترسیهای محلی، روانسازی ترافیک و ارتقای سطح سرویسدهی در یکی از مهمترین کریدورهای شریانی عبوری غرب تهران به شمار میرود و نقش مهمی در ارتقای کیفیت سفرهای درونشهری شهروندان منطقه ۵ خواهد داشت.
نامگذاری خیابانی به نام سه شهید خانواده آدمی
همچنین در حاشیه این مراسم، آیین نامگذاری خیابان بهار شرقی، حدفاصل اشرفی اصفهانی تا سردار جنگل، به نام شهیدان والامقام عبدالرحمن، محمد و حسین آدمی با حضور خانواده این شهیدان برگزار شد.
خانواده آدمی سه شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند. شهید عبدالرحمن آدمی نخستین شهید این خانواده بود که در ۲۷ دیماه ۱۳۵۹ به شهادت رسید. پس از آن شهید حسین آدمی در اول فروردینماه ۱۳۶۱ به شهادت رسید و شهید محمد آدمی، سومین شهید این خانواده، در ۲۷ اسفندماه ۱۳۶۲ در منطقه عملیاتی طلائیه به شهادت رسید.
نظر شما