به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی با صدور پیامی، ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان حوزه خبر و اطلاع‌رسانی تبریک گفت.

متن پیام شهردار یزد به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، فرصت ارزشمندی برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه، مسئولانه و بی‌وقفه انسان‌هایی است که با تکیه بر تعهد حرفه‌ای، وجدان آگاه و قلمی حقیقت‌جو، در مسیر اطلاع‌رسانی، روشنگری و ارتقای سطح آگاهی جامعه گام برمی‌دارند.

خبرنگاران، دیدگان بیدار جامعه و راویان صادق رویدادها و واقعیت‌های زمانه‌اند؛ کسانی که با حضور در متن حوادث، دشواری‌ها و تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، رسالت خطیر آگاهی‌بخشی را بر عهده گرفته و با شجاعت، دقت و امانت‌داری، صدای مردم و بازتاب‌دهنده مطالبات، دغدغه‌ها، امیدها و دستاوردهای جامعه هستند.

بی‌تردید، نقش رسانه‌ها و خبرنگاران در ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان، تقویت اعتماد عمومی، گسترش فرهنگ گفت‌وگو، مطالبه‌گری سازنده و حرکت جامعه به‌سوی رشد، پیشرفت و عدالت، نقشی مؤثر و انکارناپذیر است. خبرنگار با قلم خود، نه‌تنها رویدادها را ثبت می‌کند، بلکه گاه مسیر تحولات را روشن می‌سازد، حقایق پنهان را آشکار می‌کند و با انعکاس درست و مسئولانه مسائل، زمینه تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و اصلاح امور را فراهم می‌آورد.

فعالیت در عرصه خبر و رسانه، حرفه‌ای سرشار از مسئولیت، دشواری، دقت و حساسیت است. تلاش در ساعات مختلف شبانه‌روز، حضور در شرایط سخت و گاه پرخطر، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای، حفظ امانت در انتقال اخبار و پایبندی به حقیقت، تنها بخشی از مسئولیت‌های سنگینی است که خبرنگاران شریف و پرتلاش بر دوش دارند. این مجاهدت‌های خالصانه، شایسته بالاترین مراتب تقدیر و سپاس است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و رسانه، به‌ویژه شهدای دارلعباده یزد ، فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه، نویسندگان، عکاسان خبری، فعالان حوزه اطلاع‌رسانی و همه تلاشگران عرصه آگاهی و اندیشه، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امید است جامعه رسانه‌ای، همچون گذشته، با بهره‌گیری از توانمندی، دانش، تجربه و مسئولیت‌پذیری خود، در مسیر دفاع از حقیقت، حفظ منافع عمومی، انعکاس منصفانه واقعیت‌ها، تقویت امید و همدلی و ارتقای فرهنگ و آگاهی جامعه، همواره موفق و سربلند باشد.

از درگاه خداوند متعال، برای تمامی خبرنگاران عزیز و پرتلاش، سلامتی، عزت، آرامش، سربلندی، توفیق روزافزون و قلمی همواره استوار، صادق و اثرگذار مسئلت دارم و امیدوارم تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر خدمت به مردم و جامعه، همواره مورد قدردانی و حمایت قرار گیرد.

روز خبرنگار، روز پاسداشت حقیقت، آگاهی و مسئولیت‌پذیری گرامی باد.