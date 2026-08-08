اطفای حریق واحد مسکونی آپارتمانی در بلوار جمهوری یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آتشنشانی یزد، سعید پاکسرشت اظهار کرد: حریق یک واحد مسکونی در یک ساختمان آپارتمانی واقع در بلوار جمهوری یزد، به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد که با دریافت این گزارش و با توجه به نوع حریق، بلافاصله ۱۲ دستگاه خودروی اطفای حریق از ایستگاههای شماره ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۲ و ۱ به همراه ۲۳ نفر آتشنشان و مدیر عملیات شیفت ۲ و معاون عملیات سازمان به محل حریق اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را در کوتاهترین زمان ممکن انجام داده و از گسترش آتش به دیگر بخشهای ساختمان جلوگیری کردند.
پاکسرشت ادامه داد: خوشبختانه این حریق مصدوم و فوتی نداشته است و علت وقوع نیز توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
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