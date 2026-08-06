سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به ایستگاه پایانی رسید

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی، ۴۳ اثر در بخش تئاتر میدانی و ۳۴ اثر در بخش تعزیه از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی هیئتهای انتخاب، در نهایت ۱۶ اثر برای حضور در بخش اصلی پذیرفته شدند.
وی افزود: پس از اعلام نتایج و دعوت از سه گروه در بخش میهمان، هفتمین دوره این رویداد با حضور ۱۹ گروه نمایشی و تعزیه، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در پایانههای مرزی چذابه و شلمچه بود. هنرمندان متعهد از استانهای خوزستان، تهران، قم، مرکزی، لرستان، آذربایجان شرقی و یزد با عشق و اخلاص و با وجود گرمای شدید، به اجرای آثار ارزشمند پرداختند.
دبیر سوگواره با اشاره به کیفیت آثار نمایشی تصریح کرد: کیفیت، مهمترین معیار انتخاب آثار در این رویداد بود و برخی گروهها بنا به استقبال زائران و درخواست مواکب، بیش از برنامه اولیه به اجرای آثار پرداختند. این همراهی صمیمانه هنرمندان، جلوهای از خدمت خالصانه به فرهنگ عاشورا بود.
بوعذار درباره اجرای آثار در کشور عراق توضیح داد: دو مجلس تعزیه فارسی و عربی از هنرمندان شهرستانهای کارون و آبادان در مسیر منتهی به کربلای معلی اجرا و با استقبال گسترده زائران روبرو شد. این امر نشاندهنده ظرفیت بالای هنرهای نمایشی استان خوزستان و توانمندی گروههای تئاتر و تعزیه در تولید آثار آیینی است.
وی با تأکید بر شفافیت دبیرخانه گفت: ما همواره تلاش کردهایم از شعارزدگی و آمارسازیهای مبهم فاصله بگیریم، زیرا اعتقاد داریم هنر عاشورایی بر پایه صداقت و حقیقت استوار است و نباید آن را با بزرگنمایی آلوده کرد.
دبیر سوگواره در پایان ضمن گلایه از عدم تحقق وعدههای حمایتی برخی دستگاهها تأکید کرد: انتظار میرود دستگاههایی که مسئولیت فرهنگی بر عهده دارند، حمایت از چنین رویدادهای مردمی و اثرگذار را وظیفه خود بدانند. این سوگواره تنها یک جشنواره نمایشی نیست بلکه خدمتی فرهنگی به میلیونها زائر و فرصتی برای ترویج فرهنگ عاشورا و معرفی هنر متعهد ایرانی است.
وی در انتها از حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ادارهکل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خوزستان، ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان، شهرداری اهواز و تمامی عوامل اجرایی و هنرمندان شرکتکننده قدردانی کرد.
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