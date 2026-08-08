به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی لائینی عصر شنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه شهرستان نکا با تأکید بر جایگاه و مسئولیت خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران باید در عرصه اطلاع‌رسانی امانت‌دار خوبی باشند و اخبار را بدون دخل و تصرف و بر اساس سلیقه شخصی منتقل و منتشر نکنند.

وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی از رسالت‌های ارزشمند رسانه است، افزود: در گفتار باید صداقت، درستی کلام و شفافیت مورد توجه قرار گیرد و خبرنگار باید امانت‌دار مردم و جامعه باشد.

امام جمعه نکا تصریح کرد: اگر سخنی خلاف واقع و شرع بیان شود، مسئولیت آن تنها متوجه گوینده نیست و آثار و تبعات آن می‌تواند به تعداد شنوندگان و مخاطبان گسترش یابد؛ بنابراین خبرنگاران باید در انتشار اخبار، معیارهای صحیح خبررسانی را به‌درستی رعایت کنند.

محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در فعالیت رسانه‌ای گفت: اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ارزشمند است، اما در مقابل باید آبرو و حرمت افراد نیز حفظ شود و رسانه نباید در مسیر اطلاع‌رسانی، اخلاق و انصاف را نادیده بگیرد.

وی همچنین بر توجه خبرنگاران به احادیث و آموزه‌های دینی تأکید کرد و افزود: صداقت، درستی، شفافیت و امانت‌داری باید از اصول جدی فعالیت رسانه‌ای باشد.

مطالبه‌گری مسئولانه و نقد منصفانه در مسیر فعالیت رسانه

مجتبی ذاکری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا، نیز در این نشست با گرامیداشت روز خبرنگار، این مناسبت را فرصتی برای بیان دغدغه‌ها و مطالبات اصحاب رسانه دانست و اظهار کرد: خبرنگاران باید مطالبه‌گری مسئولانه را در دستور کار قرار دهند و در کنار پیگیری مطالبات مردم، نقد منصفانه را نیز مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به حضور فعال خبرنگاران در عرصه‌های مختلف و مقاطع حساس افزود: اصحاب رسانه شهرستان نکا در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین مراسم تشییع رهبر شهید، حضوری فعال و مسئولانه داشتند و در ثبت و روایت این رویدادها نقش‌آفرینی کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نکا ادامه داد: روز خبرنگار فرصت مناسبی است تا ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه، دغدغه‌ها و مشکلات آنان نیز مطرح و برای تقویت جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران و رفع مسائل این حوزه تلاش شود.

ذاکری در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته خبرنگار در شهرستان نکا گفت: عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا و شهدای رسانه شهرستان، دیدار و نشست صمیمی با امام جمعه، دیدار با خانواده شهدای رسانه از جمله شهید غلامعلی لقمانی و شهید قریب طزره، دیدار با پیشکسوتان حوزه رسانه و برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران شهرستان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته خبرنگار است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود برنامه‌های هفته خبرنگار علاوه بر پاسداشت جایگاه اصحاب رسانه، فرصتی برای همدلی، بیان دغدغه‌ها، تقویت تعامل میان رسانه و مسئولان و توجه بیشتر به مسائل حرفه‌ای خبرنگاران شهرستان باشد.

مطالبه‌گری برای حقوق خبرنگاران، مطالبه‌ای برحق است

زینب پیله‌کوهی، مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا، نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه مطالبه‌گری در رسالت رسانه اظهار کرد: خبرنگاران همواره در خط مقدم پیگیری مطالبات مردم و دفاع از حقوق عمومی قرار دارند؛ از این رو، مطالبه‌گری برای احقاق حقوق خبرنگاران و پیگیری دغدغه‌های جامعه رسانه‌ای نیز باید به‌عنوان یک مطالبه برحق، جدی و مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رسانه شهرستان افزود: خوشبختانه در ماه‌های اخیر گام‌های مؤثر و اقدامات ارزشمندی در حوزه رسانه نکا صورت گرفته است که می‌تواند زمینه‌ساز حرکتی رو به جلو و ترسیم چشم‌اندازی روشن‌تر برای جامعه رسانه‌ای شهرستان باشد.

مسئول خانه مطبوعات شهرستان نکا خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر، نیازمند هم‌افزایی، تعامل سازنده و حمایت جدی از جامعه رسانه‌ای است تا ضمن تقویت جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران، زمینه برای فعالیت مؤثرتر و مسئولانه‌تر آنان در مسیر آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم فراهم شود.

در پایان این نشست، خبرنگاران شهرستان نکا نیز به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود در حوزه رسانه پرداختند و بر ضرورت تقویت جایگاه حرفه‌ای خبرنگاران و استمرار تعامل میان اصحاب رسانه و مسئولان تأکید کردند.