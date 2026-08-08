رونمایی از پیراهن فصل جدید خیبر با روایت «میناب ۱۶۸»

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خیبر خرم‌آباد در آستانه فصل جدید رقابت‌ها از پیراهن جدید خود رونمایی کرد؛ پیراهنی که طراحی و روایت آن فراتر از یک پوشش ورزشی، به مفاهیم ایستادگی، مقاومت، یاد شهدای دانش آموز و امید به آینده اختصاص یافته است.

«میناب ۱۶۸»؛ روایتی از یک نسل ماندگار

در طراحی و روایت پیراهن فصل جدید خیبر، عنوان «میناب ۱۶۸» به عنوان یک نماد محوری مورد توجه قرار گرفته است؛ عنوانی که یادآور ۱۶۸ دانش‌آموزی است که دفتر مشق و زندگی آنان ناتمام ماند و نامشان در حافظه این سرزمین ماندگار شد.

این باشگاه در روایت خود از پیراهن جدید تأکید کرده است که این لباس صرفاً یک پیراهن ورزشی نیست، بلکه حامل پیامی از روزهایی است که آسمان این سرزمین بوی جنگ گرفت، تا داغی که بر دل ایران نشست؛ از یاد رهبر شهید و قائد امت تا فرماندهان و مردمان این خاک، تا ۱۶۸ دانش‌آموزی که دفتر مشقشان ناتمام ماند.

در این روایت، از روزهایی که فضای کشور تحت تأثیر جنگ تحمیلی دشمن صهیونی آمریکایی و حوادث ناشی از آن قرار گرفت تا یاد شهدای این حوادث و فرماندهان و مردمانی که در دفاع از کشور جان خود را از دست دادند، به عنوان بخش‌هایی از هویت این پیراهن یاد شده است.

پیوند یاد شهدا با هویت باشگاه خیبر

پیراهن جدید خیبر تلاش دارد یاد و نام شهدای این حوادث، به‌ویژه دانش‌آموزانی را که در جریان این وقایع جان خود را از دست دادند، در کنار هویت ورزشی باشگاه به تصویر بکشد.

«میناب ۱۶۸» در این طراحی تنها یک شعار یا عنوان تبلیغاتی نیست؛ بلکه نمادی از نسلی است که با وجود ناتمام ماندن مسیر زندگی، نام و خاطره آنان در حافظه جمعی مردم ایران باقی مانده است.

این روایت، ورزش را نیز به عنوان بستری برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و تلاش دارد پیوند میان فوتبال، هویت بومی و ملی و یاد و خاطره شهدا را تقویت کند.

از یاد گذشته تا امید به آینده

و امروز، این روایت در استادیوم تختی خرم‌آباد به پایان نمی‌رسد؛ بلکه با حضور روح «ماکان نصیری» و کودکی که میهمان ویژه باشگاه خیبر است، ادامه پیدا می‌کند؛ نمادی از امید، زندگی و آینده‌ای که باید برای آن جنگید و ایستاد.

حضور این کودک در ویدئوی رونمایی از پیراهن جدید خیبر در کنار نمادهای مرتبط با یاد شهدا، به عنوان نشانه‌ای از زندگی، امید و آینده مورد توجه قرار گرفته است؛ آینده‌ای که بر اساس پیام این طرح، باید با تکیه بر خاطره گذشته و ایستادگی نسل‌های پیشین ساخته شود.

باشگاه خیبر با این رویکرد تلاش کرده است میان گذشته و آینده پیوندی نمادین برقرار کند؛ گذشته‌ای که با یاد شهدا گره خورده و آینده‌ای که در آن امید، زندگی و ساختن کشور محور قرار دارد.