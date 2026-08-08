به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی صبح شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری و در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، اظهار داشت: مردان بزرگ و بانوان تأثیرگذاری در این استان حضور دارند و باید با همافزایی، زمینه نقشآفرینی ظرفیتهای استان در سطح ملی فراهم شود.
وی پیشینه تاریخی چهارمحال و بختیاری را از جمله ظرفیتهای مهم آن برشمرد و با اشاره به نقش سردار اسعد بختیاری در پیروزی انقلاب مشروطه، افزود: این استان با وجود وسعت محدود، در مقاطع حساس تاریخ ایران بهویژه در حوزه جامعه مدنی و دفاع از حقوق مردم، نقشآفرین بوده است.
آهی همچنین به جایگاه بیبی مریم بختیاری اشاره کرد و گفت: در دورهای که بانوان کمتر دیده و شنیده میشدند، بیبی مریم بختیاری در سطح ملی برای دفاع از حقوق بانوان و هویت تاریخی استان و ایران حرف برای گفتن داشت. امروز نیز بانوان و چهرههای تأثیرگذاری در استان حضور دارند که باید فضای حضور آنان در عرصههای تصمیمگیری و تصمیمسازی ملی فراهم شود.
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت انسجام ملی تأکید کرد و اظهار داشت: کشور دوره بسیار سختی را پشت سر گذاشته و امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی نیاز دارد.
رئیسجمهور دغدغه ایران و انسجام ملی را دارد و رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از طرح مطالبی که به وحدت جامعه آسیب میزند، ضروری است.
وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرهای سیاسی که به رئیسجمهور و مقام معظم رهبری نسبت داده میشود، بر ضرورت موضعگیری مسئولانه شخصیتهای اثرگذار برای صیانت از انسجام ملی تأکید کرد.
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