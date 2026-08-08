به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان ظهر یکشنبه در جریان سفر به شاهرود و در حاشیه بازدید از طرح‌های اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان، در جمع خبرنگاران، مولدسازی را یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی دانست.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرح مولدسازی به دنبال شناسایی و بهره‌گیری مؤثر از منابع و املاک دولتی در سراسر کشور است.

مولدسازی پیشران طرح‌های مسکن است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مولدسازی به‌عنوان پیشران طرح‌های مسکن، از جمله مهم‌ترین اقدامات و رویکردهای وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

نبیان با بیان اینکه به همه استان‌های کشور ابلاغ شده است موضوع شناسایی املاک دولتی و املاک مازاد را در دستور کار قرار دهند، گفت: در سفر به استان‌های کشور تلاش داریم از نزدیک با روند اجرای مولدسازی آشنا شویم.

وی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت مولدسازی برای اجرای طرح‌های مسکن استفاده کرد، افزود: خوشبختانه در مجموعه راه و شهرسازی شرق استان سمنان در زمینه مولدسازی اقدامات خوبی انجام شده است که البته باید این اقدامات تقویت شود.