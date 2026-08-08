مدیرعامل بانک ملی ایران با صدور پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محسن سیفی، مدیرعامل این بانک، در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، از تلاشهای ارزشمند خبرنگاران و فعالان رسانهای در پاسداری از حق دانستن، روایت حقیقت و ارتقای آگاهی عمومی قدردانی کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خبر، زمانی ماندگار و اثرگذار است که بر پایه دقت و مسئولیتپذیری روایت شود. این سرمایه ارزشمند، حاصل تلاش خبرنگارانی است که با تعهد حرفهای، حقیقت را جستوجو میکنند و با روایت دقیق و منصفانه، به ارتقای آگاهی و تقویت اعتماد عمومی یاری میرسانند.
رسانهها تنها بازتابدهنده رویدادها نیستند، بلکه با ایجاد زمینه گفتوگو، شفافیت و ارتباط مؤثر میان مردم و سازمانها، نقشی مهم در توسعه و پویایی جامعه ایفا میکنند. از همین رو، تعامل سازنده، حرفهای و مبتنی بر احترام متقابل با اصحاب رسانه از ارکان مهم ارتباط با افکار عمومی به شمار میآید.
فرارسیدن ۱۷ مردادماه، روز خبرنگار، فرصت مغتنمی است تا از تلاشهای ارزشمند شما که با قلمی صادق و تعهدی حرفهای در پاسداری از حق دانستن و ارتقای آگاهی عمومی نقشآفرینی میکنید، صمیمانه قدردانی کنم.
امید که روشنایی قلمتان همواره روشنگر مسیر حقیقت و امید باشد.
محسن سیفیمدیرعامل بانک ملی ایران
نظر شما