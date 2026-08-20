کتاب «یاران راستین» در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری، عضو پیشین شورای شهر مشهد و از دوستان نزدیک حسین رثایی در نشست رونمایی و گفتگو درباره کتاب «یاران راستین؛ خاطرات حسین رثایی» که صبح پنجشنبه در جهاد دانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: من توفیقات مدیریتی ام را مدیون حسین رثایی هستم، آبان سال ۵۸ دانشگاه ها تعطیل شدند و فقط مرکز تربیت معلم باز بود، من آن سال وارد این مرکز شدم، دختران سپاه دانش به خاطر انحلال این مرکز تحصن کرده بودند.

عضو پیشین شورای شهر مشهد و از دوستان نزدیک حسین رثایی افزود: در اواخر سال ۵۹ ما به تهران رفتیم و از وضعیت تربیت معلم گله کردیم، به مشهد برگشتیم و در تابستان ۵۹ حسین رثایی از طرف شهید رجایی روی صندلی مدیریت نشسته اند. پس از مدت کمی دیدیم تحولی جدی در فضای تربیت معلم ایجاد شد، مهم ترین موفقیت ایشان جذب اساتیدی بود که موضع داشتند اما ایشان به جهت ارتباطاتی که داشتند، موفق به جذب این افراد شدند.

وی گفت: خاطرم هست رثایی خانه شان در تهران را فروختند، اما اینجا خانه نخریدند و هر وقت کسی نیاز به پولی داشت، این پول را در اختیار افراد قرار دادند. ایشان در بحبوحه انقلاب اردوهای فرهنگی بسیاری را هم برای دانشجویان ترتیب دادند. دیدار شهید رجایی، باهنر، آقای مشکینی و این حرکات فرهنگی بسیار را ساماندهی کردند.

حیدری افزود: به خاطر اختلاف نظر مدیریتی عذر ایشان را خواستند و بعد رثایی مدیرکل آموزش و پرورش شدند و تحولاتی جدی در آموزش و پرورش رخ داد. ایشان سعی کردند استقلاب آموزش و پرورش را حفظ کنند.

عضو پیشین شورای شهر مشهد و از دوستان نزدیک حسین رثایی با اشاره به چند ویژگی شخصیتی حسین رثایی گفت: دغدغه ایشان همواره تعلیم و تربیت بود، ایشان هموراه دغدغه انسان سازی داشتند. ویژگی دیگر ایشان آموختن است، حتی در این سن همینطور هستند. چندماه قبل به من گفتند بیا باهم زبان بخوانیم. نکته دیگر در خصوص شخثیت ایشان این است که دغدغه افراد محروم و نیازمند را دارند. مادر مرحوشان خیریه ای داشتند و ایشان با همه گرفتاری ها مسیر مادرشان را ادامه می دهند.

وی ادامه داد: ایشان به دنیا بی توجه اند، با بزرگان انقلاب در ارتباط بودند اما شاهد بودم آخرین وسیله نقلیه ایشان یک فولکس واگن بود و بعد با دوچرخه در شهر تردد می کردند. ایشان با این سابقه مدیریتی این گونه زندگی کردند.

حیدری افزود: ایشان آرزو دارند مدرسه ای برای ایتام بزنند، پیشنهاد میدهم افرادی که میتوانند کمک کنند تا این آرزوی ایشان را بتوانیم تحقق ببخشیم. امیدوارم بتوانیم از ظرفیت حضور ایشان نهایت استفاده را ببریم.