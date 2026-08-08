به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه‌ها در اصلاح رفتار ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت، اظهار کرد: بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر رفتار در نظام سلامت هستند و اصلاح باید از نحوه خرید خدمت و رفتار بیمه‌ها آغاز شود. اگر نظام پرداخت اصلاح نشود، افزایش تجویزها و استفاده غیرضروری از خدمات تشخیصی ادامه خواهد یافت و این روند هم هزینه‌زا و هم از نظر سلامت مردم آسیب‌زاست.

وی گفت: بخشی از خدماتی که امروز مستقیماً در سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه می‌شود، قابلیت مدیریت در سطح نخست را دارد و نباید برای هر مسئله‌ای مسیر درمان را از سطوح تخصصی آغاز کرد. پزشکی خانواده باید بتواند مسیر درست و متناسب ارائه خدمت را برای هر فرد تعیین کند.

موهبتی همچنین بر ضرورت گفتگو با جامعه پزشکی و تیم سلامت در فرآیند اجرای برنامه تأکید کرد و افزود: برای اجرای موفق پزشکی خانواده باید با پزشکان، متخصصان و تیم سلامت گفتگو کرد، ضرورت‌های طرح را توضیح داد، مشکلات را شنید و اصلاحات لازم را با مشارکت آنان پیش برد. در عین حال، پس از طی فرآیند گفتگو و اقناع، نظام سلامت باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های مصوب برخوردار باشد.