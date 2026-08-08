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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

موهبتی: اصلاح نظام سلامت باید از بیمه‌ها آغاز شود

موهبتی: اصلاح نظام سلامت باید از بیمه‌ها آغاز شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بیمه‌ها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر رفتار در نظام سلامت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با اشاره به نقش تعیین‌کننده بیمه‌ها در اصلاح رفتار ارائه‌ دهندگان خدمات سلامت، اظهار کرد: بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تغییر رفتار در نظام سلامت هستند و اصلاح باید از نحوه خرید خدمت و رفتار بیمه‌ها آغاز شود. اگر نظام پرداخت اصلاح نشود، افزایش تجویزها و استفاده غیرضروری از خدمات تشخیصی ادامه خواهد یافت و این روند هم هزینه‌زا و هم از نظر سلامت مردم آسیب‌زاست.

وی گفت: بخشی از خدماتی که امروز مستقیماً در سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه می‌شود، قابلیت مدیریت در سطح نخست را دارد و نباید برای هر مسئله‌ای مسیر درمان را از سطوح تخصصی آغاز کرد. پزشکی خانواده باید بتواند مسیر درست و متناسب ارائه خدمت را برای هر فرد تعیین کند.

موهبتی همچنین بر ضرورت گفتگو با جامعه پزشکی و تیم سلامت در فرآیند اجرای برنامه تأکید کرد و افزود: برای اجرای موفق پزشکی خانواده باید با پزشکان، متخصصان و تیم سلامت گفتگو کرد، ضرورت‌های طرح را توضیح داد، مشکلات را شنید و اصلاحات لازم را با مشارکت آنان پیش برد. در عین حال، پس از طی فرآیند گفتگو و اقناع، نظام سلامت باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های مصوب برخوردار باشد.

کد مطلب 6911446
حبیب احسنی پور

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