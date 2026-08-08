به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزارت اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور

خبرنگاران، سفیران و مرزبانان آگاهی، پیش قراولان خط مقدم جبهه رسانه‌ای، روایت گر عزت یک ملت و راوی حقیقت در کمال صداقت و شجاعت جامعه به شمار می‌روند که در رساندن حقیقت و تبیین و روشنگری، با درک به موقع و زمان شناسی، در هیاهوی غیر منصفانه، نابرابر و متحدالشکل دشمن غدار در «جنگ رسانه‌ای» که با چهره‌ای مزورانه، علیه کیان ایران اسلامی، شبانه روزی سمپاشی می‌کند؛ پا در عرصه این نبرد حیاتی و سرنوشت ساز گذاشته‌اند.

خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند که به تعبیر امام حکیم شهید، اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست. در جنگ تحمیلی اخیر نیز رزمندگان حوزه رسانه‌ای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تاب آوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی_صهیونی و سربازان رسانه‌ای آنها داشتند.

در شرایط ویژه امروز که تمام ایادی کفر و استکبار جهانی در فضای کاملا منفعلانه و سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری و بین المللی، با هدف شکستن انسجام ملی و عزم پولادین و رخنه در صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران اسلامی، کمر همت بسته‌اند؛ سربازان فرهنگی جبههٔ آگاهی و نور با تاسی از فرامین امام خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام خامنه‌ای عزیز (قدس الله نفسه الزکیه)، تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)، تبیین و روشنگری بصیرت گونه خود را با قلم و زبانی گویا با ترسیم سمت درست تاریخ، بر گرده دشمن زبون فرود آورده‌اند.

سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) در وزارت اطلاعات از اقدامات روشنگرانه و آگاهی بخش سربازان جبههٔ رسانه‌ای کشور بویژه در رسانه ملی سپاسگزارند.

صدای صادقانه شما در امید آفرینی، روشنگری، حفظ و ثبات امنیت روانی مردم و جلوگیری از جابجایی جایگاه ظالم و مظلوم توسط دشمن سفاک جنایتکار، بلند و رسا باد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۱۷ مرداد ۱۴٠۵