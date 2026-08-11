به گزارش خبرگزاری مهر،کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان «کافنا» وابسته به اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، همزمان با اوج بارش شهابی برساوشی، ویژه‌برنامه‌ای علمی، فرهنگی و رصدی را برای کودکان، نوجوانان و علاقه‌مندان به نجوم برگزار می‌کند.

این ویژه‌برنامه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان و علاقه‌مندان با پدیده‌های زیبای آسمانی و فراهم کردن تجربه‌ای علمی، جذاب و متفاوت از رصد آسمان شب در خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

در این برنامه، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم مرتبط با بارش‌های شهابی، فرصت مشاهده و رصد برخی اجرام و پدیده‌های آسمانی را خواهند داشت.

بخش‌های ویژه برنامه رصد برساوشی

رصد سیاره زحل، برگزاری کارگاه تخصصی بارش‌های شهابی، آشنایی با صورت‌های فلکی آسمان تابستان و رصد بارش شهابی برساوشی از جمله بخش‌های علمی این ویژه‌برنامه است.

همچنین در کنار بخش‌های تخصصی و رصدی، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز برای شرکت‌کنندگان اجرا خواهد شد تا این رویداد علمی در فضایی جذاب و مشارکت‌محور برگزار شود.

زمان و مکان برگزاری

این ویژه‌برنامه پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۹:۳۰ در ورودی پارک جنگلی مخملکوه خرم‌آباد برگزار می‌شود.

کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان «کافنا» از کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به نجوم و آسمان شب دعوت کرده است در این برنامه علمی و رصدی حضور پیدا کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از محل دقیق برگزاری برنامه می‌توانند با کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان «کافنا» به شماره ۰۶۶۳۳۲۳۷۷۷۸ داخلی ۱۳۵ تماس بگیرند.