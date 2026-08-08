آبگیری سد مشمپا تا پایان سال انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش شامگاه شنبه در نشست خبری استاندار و معاونان استانداری با اصحاب رسانه استان زنجان، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه عمرانی و زیرساختی استان اظهار کرد: نیاز سالانه آب شرب استان حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر بخش عمده آن از منابع آب زیرزمینی تأمین میشود و سهم منابع آب سطحی محدود است.
وی افزود: بر اساس برنامه افق ۱۴۲۵، پیشبینی شده است حدود ۸۰ درصد آب شرب استان از سدهای مشمپا، بلوبین، تهم، تالوار و میرزاخانلو تأمین شود که این میزان حدود ۹۰ میلیون مترمکعب خواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به کاهش مستمر آبدهی چاهها، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای تأمین آب تأکید کرد و گفت: نخستین گام در این برنامه، اجرای طرح سد مشمپا برای تأمین حدود ۳۲ میلیون مترمکعب آب است که با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده و پروژه خط انتقال آن نیز با دستور وزیر نیرو در حال پیگیری است.
بیاتمنش ادامه داد: آبگیری اولیه سد مشمپا تا پایان سال انجام خواهد شد و عملیات اجرای خطوط انتقال نیز همزمان در دست اجراست. همچنین برای علاجبخشی سد تهم و تأمین پایدار آب شرب شهر زنجان برنامه ویژهای تدوین شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات حوزه آب به دلیل حساسیتهای اجتماعی و بینشهری با ملاحظات خاص دنبال میشود، تصریح کرد: مردم اطمینان داشته باشند این اقدامات به نتیجه خواهد رسید و گزارش آن نیز پس از بهرهبرداری ارائه خواهد شد.
بیاتمنش با تأکید بر ضرورت همدلی برای حل چالش آب استان گفت: تأمین آب شرب مردم موضوعی فراتر از نگاههای سیاسی است و همه دستگاهها، رسانهها و مردم باید برای جبران عقبماندگیهای این حوزه همراهی و همافزایی داشته باشند.
حمایت استانداری از احداث خانه مطبوعات
بیاتمنش در ادامه از آمادگی استانداری زنجان برای حمایت از احداث خانه مطبوعات و خانه خبرنگاران خبر داد و گفت: در صورت تأمین ۵۰ درصد هزینه ساخت از سوی خانه مطبوعات، مابقی اعتبار از طریق خیران تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به مطالبه خبرنگاران درباره مسکن و خانه مطبوعات اظهار کرد: در حوزه مسکن خبرنگاران، پیش از این نیز با مدیر خانه مطبوعات استان هماهنگیهایی انجام شده و آمادگی داریم در اجرای پروژههای مرتبط، از جمله در بخش ساخت، همکاری لازم را داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: خبرنگاران شایسته حمایت هستند و از مدیر خانه مطبوعات درخواست میکنم پروژه مناسبی برای خبرنگاران معرفی کند تا زمینه اجرای آن فراهم شود.
وی درباره احداث خانه مطبوعات نیز بیان کرد: زمینی در گذشته برای این منظور اختصاص یافته است و با توجه به اینکه خانه مطبوعات یک نهاد صنفی و غیردولتی محسوب میشود، در صورت تأمین ۵۰ درصد هزینه ساخت از سوی این مجموعه، استانداری نیز از طریق خیران ۵۰ درصد دیگر را تأمین خواهد کرد.
بیاتمنش ادامه داد: هدف این است که این مجموعه به پایگاهی مناسب برای فعالیتهای رسانهای استان تبدیل شود و محل پیشبینیشده نیز از موقعیت مناسبی برخوردار است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات شهرستان خرمدره گفت: در پی سفر استاندار به این شهرستان در شهریور سال گذشته، مجموعهای از مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت و اگرچه همه آنها در قالب مصوبات سفر تصویب نشد، اما با دستور استاندار پیگیری همه موارد انجام شده است.
وی درباره میدان ورودی شهر خرمدره تصریح کرد: محل پیشبینیشده قبلی به دلیل وجود معارض اجرایی نشد و با هماهنگی فرمانداری و شهرداری، محل جدیدی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ متر پس از تقاطع کمربندی ورودی شهر در حال طراحی است و اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
بیاتمنش درباره اراضی اصناف نیز گفت: این اراضی ظرفیت الحاق به طرحهای مسکن را دارند، اما به دلیل مشکلات مربوط به اسناد، تاکنون امکان تشکیل پرونده فراهم نشده بود. با این حال دستور تشکیل پرونده و پیگیری تغییر کاربری صادر شده است.
وی ادامه داد: مشکل اسناد اراضی بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خرمدره نیز پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان بنیاد مستضعفان در تهران برطرف شده و این موضوع به اطلاع مردم خواهد رسید.
معاون استاندار زنجان درباره پروژههای شهری خرمدره نیز اظهار کرد: احداث پارک بانوان در بودجه شهرداری پیشبینی شده و امسال وارد مرحله اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای آسفالت معابر شهر نیز امسال اجرای ۲۵ هزار تن آسفالت برنامهریزی شده که تاکنون ۱۲ هزار تن آن اجرا شده است و با تکمیل این برنامه، طی دو تا سه سال آینده بخش عمده مشکلات آسفالت شهر برطرف خواهد شد.
بیاتمنش همچنین از آغاز عملیات اجرایی پست برق خرمدره خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی وارد مرحله اجرا شده، طراحی آن انجام گرفته، عملیات احداث ساختمان آغاز شده و تأمین مالی آن نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به مطالبه مطرحشده درباره زمین چمن شهید خرمی در شهرستان خرمدره بیان کرد: عملیات کشت چمن این مجموعه آغاز شده و در پی مصوبات سفر استاندار، سه میلیارد تومان برای اجرای پروژه و دو میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن اختصاص یافته است.
توسعه صنایع تبدیلی در زنجان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان گفت: زنجان سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکند، اما ظرفیت صنایع تبدیلی متناسب با میزان تولید نیست و ضریب فرآوری محصولات کشاورزی همچنان پایینتر از حد مطلوب قرار دارد.
بیاتمنش افزود: توسعه زیرساخت شهرکها و نواحی صنایع تبدیلی در دستور کار کارگروه زیربنایی استان قرار گرفته و دستگاههای مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی مکلف شدهاند زمینهای مناسب برای ایجاد این شهرکها و نواحی را در نقاط مختلف استان شناسایی و فراهم کنند.
وی با اشاره به آغاز این اقدامات از شهرستانها اظهار کرد: ایجاد دو ناحیه مهم صنایع تبدیلی در شهرستانهای خرمدره و سلطانیه در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم مراحل نهایی آن امسال انجام و به بهرهبرداری برسد.
معاون استاندار زنجان خاطرنشان کرد: ایجاد شهرکها و نواحی صنایع تبدیلی در شهرستانهای ایجرود، خدابنده و سایر مناطق استان نیز در اولویت برنامهها قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی گفت: در صورت رسیدن به شرایط و ضریب فرآوری استانهای همجوار، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در بخش کشاورزی استان وجود خواهد داشت.
بیاتمنش تصریح کرد: توسعه زیرساختهای صنایع تبدیلی باید با جدیت دنبال شود تا زمینه فرآوری محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در این بخش فراهم شود.
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