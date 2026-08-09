محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی شرایط جوی نشان می‌دهد فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور و عبور موجی از شمال شرق، آثار خود را در مناطق مرکزی کشور نیز نمایان کرده و استان قم نیز تحت تأثیر این وضعیت جوی قرار گرفته است.



وی گفت: بر همین اساس، امروز ناپایداری‌های جوی در استان قم بیشتر به صورت وزش باد شدید، گردوخاک و افزایش موقتی ابر خود را نشان خواهد داد و در برخی ساعات سرعت وزش باد می‌تواند به بیش از ۷۵ کیلومتر بر ساعت برسد.



ترابیان افزود: تشدید وزش باد می‌تواند زمینه گسترش گردوخاک و افت کیفیت هوا را فراهم کند و به همین دلیل غبارآلود شدن هوا در کنار وزش باد از مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در استان طی امروز خواهد بود.



وی ادامه داد: انتظار می‌رود در ساعات میانی روز، آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری باشد اما از اوایل شب شرایط جوی تغییر خواهد کرد و همزمان با افزایش ابر، از سرعت وزش باد نیز کاسته می‌شود.



کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به وضعیت جوی روز آینده بیان کرد: اگرچه از شدت وزش باد در روز دوشنبه کاسته خواهد شد اما همچنان وزش باد و غبارآلود بودن هوا از پدیده‌های اصلی استان خواهد بود و شرایط جوی همچنان تحت تأثیر این عوامل قرار دارد.



وی اضافه کرد: از امروز یکشنبه با تقویت دوباره الگوی تابستانه، روند افزایش تدریجی دما در استان قم آغاز می‌شود و انتظار می‌رود این افزایش دما طی سه روز آینده ادامه داشته باشد.



ترابیان گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام شده، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد نیز عمدتاً ملایم پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: این وضعیت جوی تا عصر روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت و در این بازه زمانی تغییر قابل توجهی در الگوی کلی آسمان استان پیش‌بینی نشده است.



از چهارشنبه موج جدیدی وارد مرکز کشور می‌شود



کارشناس هواشناسی استان قم اظهار کرد: از عصر روز چهارشنبه با نفوذ موج‌های جدید به مناطق مرکزی کشور، بار دیگر افزایش ابر و وزش باد در استان قم رخ خواهد داد و شرایط جوی نسبت به روزهای پیش از آن تغییر خواهد کرد.



ترابیان افزود: امروز یکشنبه ۱۸ مرداد، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و وزش باد همراه با غبارآلودگی در استان ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: جهت وزش باد امروز یکشنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و کمینه دمای استان در این روز ۲۵ درجه و بیشینه دما ۴۱ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



دمای قم در روزهای آینده افزایش می‌یابد



کارشناس هواشناسی استان قم درباره وضعیت جوی روز دوشنبه ۱۹ مرداد نیز اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف تا کمی ابری خواهد بود و از بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی گفت: جهت وزش باد در روز دوشنبه غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است و دمای هوا نیز در این روز با یک درجه افزایش نسبت به روز یکشنبه همراه خواهد بود.



ترابیان افزود: بر این اساس کمینه دمای استان قم در روز دوشنبه ۲۵ درجه و بیشینه دما ۴۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش تدریجی دما در پی تقویت الگوی تابستانه ادامه خواهد داشت.



وی همچنین با اشاره به ثبت دما در ۲۴ ساعت گذشته استان قم گفت: در این مدت دستجرد با ثبت دمای ۲۰.۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را تجربه کرده است.



ترابیان ادامه داد: در مقابل، جمکران با ثبت دمای ۳۹.۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر استان قم را در ۲۴ ساعت گذشته به خود اختصاص داده است.