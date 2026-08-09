به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه جدید علیرضا قربانی که موسیقی آن را علیرضا افکاری ساخته است، با نام «گل‌های باران خورده» در نیمه مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد. این قطعه پیش‌درآمدی بر اجراهای جدید تورکنسرت «ایرانم» در شهرهای مختلف کشور است.

علیرضا افکاری آهنگساز، محمد سعید میرزایی شاعر و آرش پاکزاد میکس و مستر برخی از عوامل اجرایی این موسیقی را تشکیل می دهند که توسط مجموعه های «آهنگ اشتیاق» و «شهرآفتاب» منتشر شده است.

علیرضا قربانی درباره انتشار قطعه جدیدش نوشت: این روزها به شوق تجدید دیدارهایمان، انرژی خود را برای خلق تحفه‌ای از جنس صدا و موسیقی گذاشتیم که اثر جدیدی تقدیم‌تان کنیم؛ تقدیم شمایی که عشق به حضور و همراهی‌تان در همه روزهای سخت ما را یاری رساند که ناامید نشویم، زانو نزنیم و بر عهدمان با شما بمانیم. «گل‌های باران خورده» حاصل چند ماه تلاش تیم ما است با حال و هوایی که چندان از حس این روزهای خود من دور نیست. امیدوارم که آنچه از دل برآمده بر دل نشیند و زمزمه‌ این روزهای‌تان شود ...

قطعه «گل‌های باران خورده» ادامه اجرای تورکنسرت «ایرانم» در شهرهای مختلف کشور خواهد بود که پس از میزبانی گرم مردم تبریز، در تدارک رفتن به شهر شیراز هستیم و تجدید دیدار با مردم نازنین آن دیار.»



در متن ترانه قطعه «گل های باران خورده» آمده است:

ای که در شب‌هایِ دوری گریه می‌کردی برایم

رفتی و بعد از تو دنیا غرق شد در گریه‌هایم

بی تو آوازی دلم را پر نخواهد داد دیگر

بی تو حتی شوقِ خواندن مرده دیگر در صدایم

بی تو آغاز سکوتم، بی تو پایان ترانه

خنده‌هایم بی‌دلیل و گریه‌هایم بی‌بهانه

گرچه دیگر هستی‌ام را شوق دیداری نمانده‌ست

باید از باران بگیرم خاطراتِ مرده‌ام را

یا که عادت می‌کنم با بغضِ گلدان پشت شیشه

یا به دریا می‌دهم گل‌های باران‌خورده‌ام را



تا به کی باید به یاد روزهای رفته باشم

بعد از این باید تو را از خاطراتم پس بگیرم

یا به شوقِ لحظه‌ برگشتنت عاشق بمانم

یا شبی در آخرین رویای غمگینم بمیرم



بی تو آغاز سکوتم، بی تو پایان ترانه

خنده‌هایم بی‌دلیل و گریه‌هایم بی‌بهانه



گرچه دیگر هستی‌ام را شوق دیداری نمانده‌ست

باید از باران بگیرم خاطراتِ مرده‌ام را

یا که عادت می‌کنم با بغضِ گلدان پشت شیشه

یا به دریا می‌دهم گل‌های باران‌خورده‌ام را