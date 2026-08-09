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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۳

هلال احمر به ۲۶ مصدوم ۱۲ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان امدادرسانی کرد

هلال احمر به ۲۶ مصدوم ۱۲ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان امدادرسانی کرد

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از ثبت ۱۲ مورد حادثه و امدادرسانی به ۲۶ نفر در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف این استان طی شبانه‌روز گذشته خبر داد.

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به ۱۲ حادثه مختلف رسیدگی کردند که نیمی از این حوادث مربوط به سوانح جاده‌ای بوده است.

وی با تفکیک آمار حوادث افزود: از مجموع عملیات‌های انجام‌شده، ۶ مورد به حوادث جاده‌ای، یک مورد به فوریت‌های پزشکی و ۵ مورد نیز به ارائه خدمات حضوری به مراجعان اختصاص داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در خصوص وضعیت مصدومان این حوادث تصریح کرد: مجموعاً ۲۶ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۱ نفر مصدوم گشتند؛ ۹ نفر از مصدومان جهت تکمیل روند درمانی توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

مؤمنی با اشاره به نقش مؤثر پایگاه‌های امداد و نجات در سرعت‌بخشی به خدمات‌رسانی، خاطرنشان کرد: عملیات‌های مذکور با حضور فعال و واکنش سریع پایگاه‌های امدادی از جمله ازونبلاغ (فریدون‌شهر)، کرکس (نطنز)، کرکوند (مبارکه)، قلعه‌آقا (لنجان)، قودجان (خوانسار)، چاله سیاه (شاهین‌شهر)، حضرت ابوالفضل (ع) (نجف‌آباد) و قرقچی (میمه) با موفقیت به انجام رسید.

وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و امدادگران حاضر در صحنه‌های حادثه، بر آمادگی کامل تمامی پایگاه‌های هلال‌احمر استان برای خدمت‌رسانی به مسافران و شهروندان در شرایط اضطراری تأکید کرد.

کد مطلب 6911793

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