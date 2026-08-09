هلال احمر به ۲۶ مصدوم ۱۲ حادثه ۲۴ ساعت اخیر اصفهان امدادرسانی کرد

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته در سطح استان اصفهان اظهار کرد: در این بازه زمانی، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر به ۱۲ حادثه مختلف رسیدگی کردند که نیمی از این حوادث مربوط به سوانح جادهای بوده است.
وی با تفکیک آمار حوادث افزود: از مجموع عملیاتهای انجامشده، ۶ مورد به حوادث جادهای، یک مورد به فوریتهای پزشکی و ۵ مورد نیز به ارائه خدمات حضوری به مراجعان اختصاص داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در خصوص وضعیت مصدومان این حوادث تصریح کرد: مجموعاً ۲۶ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۱ نفر مصدوم گشتند؛ ۹ نفر از مصدومان جهت تکمیل روند درمانی توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
مؤمنی با اشاره به نقش مؤثر پایگاههای امداد و نجات در سرعتبخشی به خدماترسانی، خاطرنشان کرد: عملیاتهای مذکور با حضور فعال و واکنش سریع پایگاههای امدادی از جمله ازونبلاغ (فریدونشهر)، کرکس (نطنز)، کرکوند (مبارکه)، قلعهآقا (لنجان)، قودجان (خوانسار)، چاله سیاه (شاهینشهر)، حضرت ابوالفضل (ع) (نجفآباد) و قرقچی (میمه) با موفقیت به انجام رسید.
وی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی و امدادگران حاضر در صحنههای حادثه، بر آمادگی کامل تمامی پایگاههای هلالاحمر استان برای خدمترسانی به مسافران و شهروندان در شرایط اضطراری تأکید کرد.
نظر شما