بندر ماهشهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز یکشنبه ۱۸ مردادماه در بندر ماهشهر روی عدد ۲۱۲ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا در این شهرستان است.

داده‌های این سامانه نشان می‌دهد که شهرهای شوش با ۱۳۶ و اندیمشک با ۱۲۹ و هندیجان با ۱۲۳ و شوشتر با ۱۰۷ و دشت آزادگان با ۱۰۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

همچنین براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، اهواز و آبادان و اندیکا و بهبهان و خرمشهر و دهدز و شادگان و گتوند و لالی و مسجدسلیمان و ملاثانی و هفتگل در وضعیت قابل قبول قرار دارند.