به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدار شماره ۳۵ این اداره کل، از نامساعد شدن شرایط جوی در ارتفاعات دماوند خبر داد.
بر اساس این گزارش، در بارگاه سوم دماوند بارش و رعدوبرق و صاعقه مشاهده شده و با توجه به ناپایداری شرایط جوی، به کوهنوردان توصیه شده است صعود خود را به روزهای دیگری موکول کنند.
روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران تأکید کرد: صاعقه، بارش برف و تغییرات سریع شرایط جوی در ارتفاعات میتواند خطرات جدی برای کوهنوردان به همراه داشته باشد و لازم است ایمنی در اولویت برنامههای کوهستانی قرار گیرد.
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