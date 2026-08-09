به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ برگزار شد و در این جلسه، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، بر ضرورت تقویت نظارت، صیانت از منابع و شفافیت در عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر تأکید کرد.

کولیوند با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع مالی حاصل از فروش اموال افزود: تمامی مبالغی که از محل فروش اموال به دست می‌آید باید حفظ و به بهترین شکل ممکن سرمایه‌گذاری شوند و با هماهنگی نماینده رئیس جمعیت در مسیر مولدسازی قرار گرفته تا سرمایه‌های جمعیت در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند.

در ادامه این جلسه، یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر، گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی گذشته و برنامه‌های سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.

فلاح با اشاره به برنامه شرکت برای ورود جدی‌تر به بازار سرمایه گفت: یکی از اقدامات اصلی در سال ۱۴۰۵، تبدیل شدن شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر به نهاد مالی است که این فرآیند طی دو تا سه ماه آینده وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.

وی همچنین افزود: هدف‌گذاری ما این است که پس از تکمیل الزامات قانونی و اصلاح ساختارهای لازم، در سال ۱۴۰۷ درخواست پذیرش شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر در بورس را ارائه کنیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر با اشاره به رویکرد جدید شرکت در حوزه دارایی‌ها اظهار کرد: مدل سرمایه‌گذاری هلدینگ به سمت نقدشوندگی دارایی‌ها حرکت می‌کند و در نظر داریم در ترکیب دارایی‌های هلدینگ، سهم دارایی‌های نقدشونده را به حدود ۵۰ درصد افزایش دهیم.

وی ارزش روز دارایی‌های اوراق بهادار شرکت را حدود ۲.۸ همت اعلام کرد و گفت: مدیریت سهام با هدف افزایش اعتماد و ایجاد نگرش مثبت در میان مردم و سهامداران در دستور کار قرار دارد.

فلاح با تأکید بر اقدامات انجام‌شده برای ارتقای شفافیت و انضباط مالی گفت: در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده و سطح شفافیت نسبت به دوره‌های گذشته ارتقا یافته است. مدیریت پرتفوی سهام با رویکرد افزایش بازدهی، نقدشوندگی و شفافیت، در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر از برنامه این مجموعه برای ورود شرکت صنایع نساجی هلال ایران به بازار سرمایه خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۴۰۵، اقدامات لازم برای ثبت شرکت نساجی به عنوان ناشر پذیرفته‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد تا این شرکت در سال ۱۴۰۶ وارد مرحله عرضه شود.

وی عرضه اولیه شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور را یکی از موفقیت‌های مهم گروه در بازار سرمایه دانست و گفت: عرضه اولیه شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور با وجود قرار گرفتن در گروه زراعت و اندازه نسبتاً کوچک شرکت، با استقبال بازار مواجه شد و یکی از عرضه‌های موفق گروه در سال جاری بود .

فلاح همچنین از اختصاص سهام ترجیحی به کارکنان جمعیت هلال‌احمر و شرکت‌های زیرمجموعه خبر داد و افزود: ۵ درصد سهام ترجیحی در روزهای آینده به کارکنان جمعیت هلال‌احمر و زیرمجموعه‌ها اختصاص خواهد یافت که جامعه هدف آن حدود ۲۳ هزار نفر است.

فلاح در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: پروژه لار پس از یک دهه بلاتکلیفی تعیین تکلیف شد و در پروژه اردبیل نیز در آستانه اخذ پایان کار قرار داریم. او ادامه داد: پروژه طالقانی با پیگیری‌های مجدانه رئیس جمعیت هلال‌احمر به فروش رسید و مسائل پروژه ازگل نیز حل‌وفصل شده است؛ این پروژه بیش از ۵۷ درصد پیشرفت دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر ادامه داد: مطالعات امکان‌سنجی پروژه بندرعباس انجام شده و پروژه‌های فرمانیه و رشت نیز در دستور کار قرار دارند. برای پروژه اصفهان نیز برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد مالی گروه گفت: درآمدهای عملیاتی تلفیقی گروه در سال مالی گذشته رشد ۱۸۰ درصدی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده تغییر مسیر عملکردی مجموعه و فعال‌تر شدن ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه است.

فلاح تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها و خدمات را از راهبردهای اصلی هلدینگ دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با توزیع ریسک و ایجاد تنوع در سبد فعالیت‌ها، از بروز مشکلات نقدشوندگی جلوگیری کنیم.

وی همچنین از قرار گرفتن شرکت آب معدنی در آستانه راه‌اندازی خبر داد و گفت: این شرکت با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار بطری آب معدنی در آستانه آغاز تولید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر از برنامه این شرکت برای ایجاد ابزارهای جدید تأمین مالی خبر داد و گفت: راه‌اندازی صندوق نیکوکاری برای جمعیت هلال‌احمر در برنامه قرار دارد که اقدامی بی‌سابقه خواهد بود و از این طریق می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی جمعیت استفاده کرد.

فلاح افزود: ایجاد صندوق بازنشستگی تکمیلی نیز با هدف ایجاد ظرفیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای کارکنان از محل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت مالی مناسب هلدینگ، به دنبال تأسیس شرکت سبدگردان هستیم تا در نهایت یک گروه مالی شکل گیرد. ایجاد شرکت کارگزاری، بیمه و لیزینگ نیز در ادامه این مسیر مورد توجه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر همچنین از پرداخت کامل سود نقدی جمعیت هلال‌احمر خبر داد و گفت: سود نقدی جمعیت هلال‌احمر در سال جاری برای نخستین‌بار در تاریخ جمعیت به صورت کامل و نقدی پرداخت خواهد شد.