جشنواره نان محلی شهر حنا در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور ثبت شد

سعید سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اشاره به ثبت جشنواره نان محلی شهر حنا در تقویم رویدادهای گردشگری ایران اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سند تحول دولت در زمینه ساماندهی و حرفهایسازی رویدادهای گردشگری، جشنواره نان محلی شهر حنا با شعار «از مزرعه تا سفره» که هر سال در نیمه دوم شهریورماه برگزار میشود، در مردادماه سال ۱۴۰۵ در سطح محلی در فهرست رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسید.
وی افزود: نان محلی شهر حنا بهعنوان بخشی از میراث فرهنگی و غذایی منطقه، جایگاه ویژهای در سفره مردم دارد و این جشنواره هر سال با محوریت معرفی و نمایش مراحل پخت این نان محلی و ترویج فرهنگ اصیل تغذیه برگزار میشود.
مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم ادامه داد: این رویداد علاوه بر معرفی یک میراث غذایی، جلوهای از هویت بومی، تلاش کشاورزان و زحمت نانپزان منطقه را به نمایش میگذارد و میتواند زمینهای برای همافزایی اجتماعی، ایجاد نشاط عمومی و پاسداشت سنتهای دیرینه فراهم کند.
سلیمانیان با اشاره به ظرفیتهای متنوع جشنواره نان محلی شهر حنا گفت: در این جشنواره علاوه بر پخت و عرضه نان شهر حنا، انواع نانهای محلی شهرستان از جمله نان تیری، نان لپو، نان برکو و دیگر نانهای سنتی نیز معرفی میشوند و ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری، صنایعدستی و هنرهای سنتی منطقه در قالب غرفههای متنوع به نمایش درمیآید.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این رویداد در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور میتواند زمینه معرفی ظرفیتهای فرهنگی و غذایی شهر حنا و شهرستان سمیرم را فراهم کرده و با ایجاد انگیزه برای حضور گردشگران، به رونق اقتصاد محلی و تقویت گردشگری خوراک کمک کند.
مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم با تأکید بر اهمیت تداوم و برنامهریزی منسجم برای برگزاری این جشنواره افزود: استمرار این رویداد و ارتقای کیفیت برنامههای آن میتواند زمینه مناسبی برای توسعه جایگاه جشنواره نان محلی شهر حنا و ارتقای آن در سالهای آینده به سطح استانی و ملی فراهم کند.
جشنواره نان محلی شهر حنا با شعار «از مزرعه تا سفره» هر سال در نیمه دوم شهریورماه برگزار میشود و در کنار معرفی نانهای سنتی، ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری، صنایعدستی و هنرهای سنتی منطقه را به مخاطبان معرفی میکند.
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