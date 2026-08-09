به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در جریان بازدید از پروژه دائمیسازی آبشار شهر سپیددشت، اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی ۱۰ روز آینده تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: پروژه دائمیسازی آبشار شهر سپیددشت باهدف ارتقای ظرفیتهای گردشگری، بهبود منظر شهری و ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران، به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به روند مطلوب اجرای این پروژه، اظهار کرد: بخش عمده عملیات اجرایی پروژه به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل پایانی کار در حال انجام است. بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، این پروژه طی ۱۰ روز آینده تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
خلفوند، افزود: پروژه دائمیسازی آبشار شهر سپیددشت با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شده و از جمله طرحهای مهم در حوزه توسعه زیرساختهای شهری و گردشگری این منطقه به شمار میرود.
وی ادامه داد: دائمی شدن آبشار سپیددشت علاوه بر ایجاد جلوهای زیبا و مطلوب در سیمای شهری، میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و مسافران در این شهر را فراهم کرده و به رونق ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی منطقه کمک کند.
مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه توجه به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری مناطق مختلف از اولویتهای اجرای طرحهای عمرانی است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود در شهر سپیددشت و تبدیل آنها به جاذبههای پایدار گردشگری، میتواند نقش مؤثری در توسعه این منطقه و ایجاد فرصتهای جدید برای مردم محلی داشته باشد.
خلفوند، افزود: با بهرهبرداری از این پروژه، آبشار دائمی شهر سپیددشت بهعنوان یکی از ظرفیتهای شاخص گردشگری منطقه، میتواند نقش مؤثرتری در زیباسازی محیط شهری، افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگران ایفا کند.
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