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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

افتتاح پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر «سپیددشت» تا ۱۰ روز آینده

افتتاح پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر «سپیددشت» تا ۱۰ روز آینده

خرم‌آباد - مسئول بسیج سازندگی لرستان از افتتاح پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر «سپیددشت» تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند در جریان بازدید از پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر سپیددشت، اظهار داشت: این پروژه در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی ۱۰ روز آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر سپیددشت باهدف ارتقای ظرفیت‌های گردشگری، بهبود منظر شهری و ایجاد زیرساخت مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران، به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی رسیده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با اشاره به روند مطلوب اجرای این پروژه، اظهار کرد: بخش عمده عملیات اجرایی پروژه به پایان رسیده و در حال حاضر مراحل پایانی کار در حال انجام است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این پروژه طی ۱۰ روز آینده تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

خلفوند، افزود: پروژه دائمی‌سازی آبشار شهر سپیددشت با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شده و از جمله طرح‌های مهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری و گردشگری این منطقه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: دائمی شدن آبشار سپیددشت علاوه بر ایجاد جلوه‌ای زیبا و مطلوب در سیمای شهری، می‌تواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و مسافران در این شهر را فراهم کرده و به رونق ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه کمک کند.

مسئول بسیج سازندگی لرستان با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری مناطق مختلف از اولویت‌های اجرای طرح‌های عمرانی است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهر سپیددشت و تبدیل آن‌ها به جاذبه‌های پایدار گردشگری، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه این منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم محلی داشته باشد.

خلفوند، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، آبشار دائمی شهر سپیددشت به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص گردشگری منطقه، می‌تواند نقش مؤثرتری در زیباسازی محیط شهری، افزایش نشاط اجتماعی و جذب گردشگران ایفا کند.

کد مطلب 6911991

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