ظفرقندی: صرف شنیدن آمار سرطان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در نشست دورهای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، با تأکید بر ضرورت خروجی عملی این نشستها، تصریح کرد: باید از خود بپرسیم که حاصل این جلسه چیست و قرار است چه اقدام اجرایی و عملیاتی از دل آن بیرون بیاید. صرف شنیدن آمار و اطلاعات کافی نیست، بلکه باید بدانیم چگونه میتوانیم یک گام مؤثر در مسیر پیشگیری و کنترل سرطان برداریم.
وی با بیان اینکه سلامت زیرساخت توسعه پایدار هر کشور است، افزود: توسعه پایدار بدون انسان سالم محقق نمیشود. سلامت تنها به معنای نداشتن بیماری نیست، بلکه انسان باید از نشاط، آرامش روانی، شرایط اجتماعی مناسب، زندگی قابل قبول و حقوق قانونی خود برخوردار باشد تا بتوان از جامعهای سالم سخن گفت.
وزیر بهداشت ادامه داد: همه دستگاهها باید سلامت کارکنان خود را در اولویت قرار دهند. اگر کارمندان یک مجموعه احساس کنند که سلامت آنها برای مدیران اهمیت دارد و برای انجام غربالگری و مراقبتهای سلامت مورد توجه قرار میگیرند، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.
ظفرقندی با اشاره به اجرای برنامههای مشترک وزارت بهداشت با سایر دستگاهها، گفت: در قالب تفاهمنامههایی که با دستگاههای مختلف منعقد میشود، سلامت کارکنان مجموعههایی مانند وزارت اقتصاد، گمرک و سایر سازمانها مورد پایش قرار میگیرد. این توجه، علاوه بر ارتقای سلامت، موجب افزایش اعتماد و احساس دیده شدن در میان کارکنان خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش و خودمراقبتی افزود: کتابها، دستورالعملها و برنامههای آموزشی متعددی برای پیشگیری و کنترل سرطان تهیه شده است، اما آنچه اهمیت دارد تبدیل این آموزشها به اقدام عملی در جامعه است.
وزیر بهداشت با اشاره به سرطان پستان، گفت: بسیاری از سرطانها، از جمله سرطان پستان، در صورت تشخیص بهموقع قابل درمان هستند. نخستین گام در تشخیص زودهنگام، خودآزمایی پستان توسط خود فرد است و لازم است سواد سلامت در این زمینه افزایش یابد.
وی ادامه داد: زنانی که سابقه سرطان پستان در بستگان درجه یک خود دارند یا دارای عوامل خطر دیگر هستند، باید مراقبت بیشتری داشته باشند و غربالگری را با دقت بیشتری دنبال کنند.
ظفرقندی با بیان اینکه سرطان پستان در مراحل اولیه قابل درمان است، تصریح کرد: اگر این بیماری در مراحل یک و دو تشخیص داده شود، درمان آن با موفقیت بسیار بالایی انجام میشود. به همین دلیل توصیه میشود زنان از سن ۴۰ سالگی غربالگری منظم و مراجعه سالانه را در برنامه سلامت خود قرار دهند و در صورت وجود سابقه خانوادگی، مراقبتها را زودتر و با حساسیت بیشتری آغاز کنند.
وی افزود: کنترل سرطان تنها با فعالیت وزارت بهداشت امکانپذیر نیست و نیازمند سازماندهی و همکاری همه دستگاهها است. آموزش، خودمراقبتی، شبکه بهداشت و نظام ارجاع باید به صورت یک زنجیره کامل در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به تجربه اجرای برنامههای تشخیص زودهنگام سرطان در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: بررسیهای انجامشده در اوایل دهه ۷۰ نشان میداد حدود ۷۰ درصد زنان مبتلا به سرطان پستان زمانی مراجعه میکنند که بیماری در مراحل سه و چهار قرار دارد؛ موضوعی که هم هزینه درمان را افزایش میدهد و هم احتمال موفقیت درمان را کاهش میدهد.
وی خاطرنشان کرد: با آموزش، اطلاعرسانی، انجام خودآزمایی و غربالگری منظم میتوان این روند را تغییر داد و بخش عمدهای از بیماران را در مراحل ابتدایی بیماری شناسایی و درمان کرد.
ظفرقندی همچنین به سایر سرطانهای قابل تشخیص زودهنگام از جمله سرطان پروستات اشاره کرد و گفت: این بیماری نیز با آزمایش ساده PSA و مراجعه به موقع قابل شناسایی است و آموزش عمومی در این زمینه باید گسترش یابد.
وی در پایان با دعوت از دستگاههای اجرایی، رسانهها، آموزش و پرورش و سایر نهادها برای مشارکت در برنامههای پیشگیری از سرطان تأکید کرد: اگر این جلسات به برنامههای منسجم، آموزشهای مستمر و اقدامات اجرایی در دستگاههای مختلف منجر شود، علاوه بر ارتقای سلامت مردم، گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی و خدمت به جامعه برداشته خواهد شد.
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