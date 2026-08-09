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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

اعلام وصول ۱۰ سوال نمایندگان مجلس از وزرا

اعلام وصول ۱۰ سوال نمایندگان مجلس از وزرا

در جلسه وبیناری امروز مجلس شورای اسلامی، ۱۰ سوال از وزرای آموزش و پرورش و راه و شهرسازی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (۱۸ مرداد ماه) مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و کلات و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم برنامه‌ریزی جدی معاونین متوسط و پرورشی و کانون پرورش و فکری کودکان و نوجوانان در سند تحول آموزش و پرورش

سوال ملی احسان عظیمی راد نماینده مردم مشهد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم اقدام عاجل و موثر در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پایه یازدهم کنکور سراسری

سوال ملی احسان عظیمی راد نماینده مشهد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم اقدام فوری برای بازگشت به خدمت اساتید و بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان

سوال ملی احسان عظیمی راد نماینده مشهد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم اقدام مناسب در خصوص اصلاح کارنامه‌ها و احقاق حق داوطلبان

سوال ملی آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین تجهیزات و نوسازی ناوگان جاده‌ای

سوال ملی احمد مرادی نماینده قشم و حاجی آباد از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت انفجار و ایجاد خسارات مادی و معنوی در بندر شهید رجایی

سوال ملی عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و تعداد دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت بحرانی تامین مسکن

سوال ملی فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودر آهنگ و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص دلیل غافلگیری وزارت راه و شهرسازی در مورد احداث کریدورهای منطقه‌ای از جمله زنگزور

سوال ملی بیت‌الله عبداللهی نماینده اهر از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت سرعت پایین در احداث و نگهداری راه‌های کشور اعم از بزرگراهی و روستایی

سوال ملی آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم برنامه آسیب‌شناسی مشکلات ناشی از شرایط جنگی به وجود آمده

کد مطلب 6912163
زهرا علیدادی

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