نقد دولت باید به اصلاح و ساختن کشور منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی، عصر سک‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و انسانی این استان اظهار کرد: وقتی درباره حقوق ملت و رابطه دولت و ملت صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم تاریخ ایران و شخصیت‌های اثرگذار آن را نادیده بگیریم.

وی افزود: هرگاه از حضور، مقاومت و مبارزه بانوان در تاریخ ایران سخن می‌گوییم، باید از شخصیت‌هایی مانند بی‌بی مریم بختیاری یاد کنیم؛ بانویی که در دفاع از حقوق زنان و در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نقش مؤثری داشت و در بسیاری از عرصه‌ها حتی جلوتر از مردان حرکت کرد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها تصریح کرد: اگر از سردار اسعد بختیاری و نقش تاریخی او یاد نکنیم، این ظلم و جفا به تاریخ ایران است. این شخصیت‌ها بخشی از هویت تاریخی کشور هستند و باید به نسل امروز معرفی شوند.

آهی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری گفت: یکی دو روز پیش از حضور در استان درباره ظرفیت‌های آن مطالعه می‌کردم و نخستین تعریفی که در برخی منابع دیدم، «استان کم‌برخوردار» بود؛ در حالی که من اعتقاد دارم چهارمحال و بختیاری کم‌برخوردار نیست، بلکه از ظرفیت‌های بسیار بزرگی برخوردار است.

وی ادامه داد: مسئله این است که سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تاریخی این استان آن‌گونه که باید در سطح ملی معرفی نشده است. من در استان‌های مختلف حضور داشته‌ام و معتقدم چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های فراوانی دارد که باید برای کشور و پایتخت‌نشینان به نمایش گذاشته شود.

آهی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در معرفی هویت تاریخی خود اظهار کرد: اگر به تهران بروید، می‌بینید که نمادهای تاریخی برخی استان‌ها به خوبی معرفی شده‌اند. برای مثال، نمادها و نشانه‌های مربوط به مشروطیت و نقش آذربایجان را در نقاط مختلف مشاهده می‌کنیم، اما وقتی وارد چهارمحال و بختیاری شدم، انتظار داشتم نمادهای تاریخی و فرهنگی این استان را بیشتر ببینم.

وی خطاب به مسئولان استان گفت: آقای استاندار، نمی‌دانم دلیل این مسئله چیست و آیا ملاحظات خاصی وجود دارد یا خیر، اما باید درباره آن مطالعه شود. وقتی نمادهای تاریخی یک استان در فضای عمومی دیده شود، زمینه برای معرفی ظرفیت‌های آن نیز فراهم خواهد شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها پیشنهاد کرد: اگر من جای استاندار و دیگر مسئولان استان بودم، حتماً یکی از ۳۶۵ روز سال را به نام «روز چهارمحال و بختیاری» اختصاص می‌دادم و از صبح تا شب درباره سرمایه انسانی، ظرفیت‌های اقتصادی، هنر، موسیقی، فرهنگ، تاریخ و دیگر توانمندی‌های استان برنامه برگزار می‌کردم تا پایتخت‌نشینان بدانند چه سرمایه‌های ارزشمندی در این استان وجود دارد.

آهی در ادامه با تأکید بر ضرورت نقد دولت از سوی رسانه‌ها گفت: کشور با نشستن دولت و استاندار در اتاق‌های خود ساخته نمی‌شود. شما باید ما را نقد کنید؛ حتی اگر این نقد برای ما هزینه داشته باشد. اگر نقاط ضعف دولت شناسایی نشود، امکان اصلاح و پیشرفت نیز وجود نخواهد داشت.

وی افزود: نقدی که می‌کنید باید درست و منصفانه باشد، اما در کنار نقد باید دست به دست هم بدهیم تا به استاندار و مدیران استان برای ساختن و توسعه چهارمحال و بختیاری کمک کنیم.

آهی تصریح کرد: ما اصحاب رسانه را در دولت و در حکمرانی مشارکتی و حکمرانی مبتنی بر عدالت منطقه‌ای، شریک خودمان می‌دانیم. برای آشکار شدن خطاهای دولت باید تلاش کنید و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم، اما این فقط شرط کافی است؛ وقتی خطا و ضعف مشخص شد، همه ما باید برای اصلاح و ساختن نیز مسئولیت خود را انجام دهیم.

وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در انتخاب مدیران گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم، توجه به عدالت و استفاده از ظرفیت‌های مختلف جامعه در مدیریت کشور است. انتخاب استاندار یک مسئولیت بسیار بزرگ است و اگر در ساختن و توسعه استان موفق نباشیم، سال‌ها سرمایه اجتماعی مردم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.