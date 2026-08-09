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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

در گفتگو با مهر؛

لک علی‌آبادی: قیمت سرسام‌آور دارو موجب نارضایتی مردم شده است

لک علی‌آبادی: قیمت سرسام‌آور دارو موجب نارضایتی مردم شده است

خرم‌آباد - نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: قیمت سرسام‌آور دارو موجب نارضایتی مردم شده است.

روح‌الله لک علی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه چهارساعته با رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان دررابطه‌با مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان‌های دورود و ازنا، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حوزه اعتبارسنجی در رتبه اول کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به بیمارستان «گهر» دورود، «نیایش» خرم‌آباد و «رازی» کوهدشت، عنوان کرد: مسائل مربوط به این سه پروژه بیمارستانی در وزارت بهداشت و درمان در حال پیگیری است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات خوبی برای این سه پروژه بیمارستانی گرفته‌ایم، گفت: ۲۲۰ میلیارد تومان به پروژه بیمارستانی «گهر» دورود تخصیص‌یافته است.

لک علی‌آبادی، بیان داشت: همچنین پیگیری برای اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای این پروژه بیمارستانی در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه «آنژیوگرافی» مطالبه جدی مردم شهرستان دورود است، افزود: همچنین احداث درمانگاه «باغ موری» در شهرستان یکی دیگر از مطالبات است که خیرین در حال احداث آن هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری برای خرید دستگاه دیالیز در شهرستان دورود، عنوان کرد: مردم از قیمت سرسام‌آور دارو ناراضی هستند، به‌خاطر جنگی که شکل گرفت و به اینکه مواد اولیه را نتوانستیم به کشور وارد کنیم، شاهد افزایش قیمت دارو بوده‌ایم.

لک علی‌آبادی با تأکید بر اینکه تلاش ما این است که در لرستان هیچ کمبود دارویی بیشتر از فضای ملی نداشته باشیم، گفت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان تلاش‌های جدی دارند که این حوزه ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به کاهش تعویق در پرداخت تعرفه کادر پرستاری در لرستان، عنوان کرد: این امر از ۱۴ ماه به شش ماه کاهش پیدا کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین باید کارانه پزشکان در استان به‌روز شود.

کد مطلب 6912441

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    نظرات

    • FR ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      چه کسسی پاسخگوی این وضعیت هست؟ چرا از دولتمردان سوال نمیشه؟ شما نماینده مردم هستید چرا هیچ کار ازتون برنمیاد؟ چرا اقدامی نمیشه؟؟؟ خیلی ا داروها پیدا نمیشه اگرم بشه با قیمت نجومی

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