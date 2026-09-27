به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم شهرستان آستارا با قدردانی از حضور مردم اظهار کرد: روزهای سختی در حال سپری شدن است، اما مردم و مسئولان در صحنه حضور دارند و باید از مردم شریف و غیور آستارا و ملت بزرگ ایران قدردانی کرد.

دشمن در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی به اهداف خود نرسید

نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به تحولات اخیر کشور بیان کرد: اگر مدیریت کلان کشور را در سطوح جهانی، منطقه‌ای و داخلی بررسی کنیم، مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن هستند و دشمن در همه این حوزه‌ها تلاش می‌کند بر کشور اثر بگذارد.

وی ادامه داد: دشمن از نظر فناوری‌های الکترونیکی و برخی علوم جدید از ما جلوتر است و این موضوع را انکار نمی‌کنیم، اما در بسیاری از عرصه‌ها نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.

داداشی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز نتوانسته ابهت سیاسی ملت ایران را بشکند، گفت: دشمن تلاش کرد معارضان و مخالفان را به خیابان‌ها بکشاند، اما به اهداف خود نرسید؛ البته در این مسیر کشور هزینه‌هایی پرداخت و شهدایی تقدیم شد.

وی اضافه کرد: در عرصه‌های امنیتی و نظامی نیز کشور هزینه‌هایی پرداخت و خساراتی دید، اما دشمن در دستیابی به اهداف نظامی و امنیتی خود ناکام ماند.

اقتصاد، محور فشارهای جدید دشمن

نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مسائل اقتصادی گفت: امروز دشمن بر محور اقتصاد کشور تمرکز کرده و تلاش می‌کند مسیرهای اقتصادی و ارتباطات تجاری ایران را تحت فشار قرار دهد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در برخی مرزها و مسیرهای ارتباطی کشور افزود: دولت در حال تلاش برای مقابله با این فشارها و محاصره‌های اقتصادی در مناطق مختلف مرزی است و این فشارها پایدار نخواهد ماند.

داداشی موقعیت ژئوپلیتیکی ایران را یکی از ظرفیت‌های مهم کشور دانست و گفت: ایران در منطقه‌ای حساس قرار دارد و کشورهای مختلف نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی ایران نمی‌توانند به‌سادگی ارتباط خود را با کشورمان قطع کنند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه تعامل خواهد کرد و در برابر کشورهایی که رویکرد خصمانه داشته باشند، ابتدا مسیر گفت‌وگو و مذاکره را دنبال خواهد کرد و در صورت تعرض، از حق دفاع از خود استفاده می‌کند.

توسعه کریدورهای ترانزیتی در دستور کار است

داداشی با اشاره به اهمیت کریدورهای بین‌المللی اظهار کرد: ایران ظرفیت‌های مهمی در حوزه ترانزیت دارد و نباید اجازه داد این ظرفیت‌ها از کشور گرفته شود.

وی گفت: امروز موضوع توسعه مسیر ریلی از چین به ایران و اتصال آن به کریدورهای منطقه‌ای در حال پیگیری است و مسیر ریلی چین به روسیه نیز در حال تکمیل شدن است.

نماینده مردم آستارا در مجلس افزود: مسیرهای ترانزیتی چین، قزاقستان، دریای خزر، ایران و کشورهای اروپایی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و باید برای حفظ و توسعه این مسیرها تلاش کرد.

وی با اشاره به ظرفیت دریای خزر و بنادر شمال کشور گفت: دریای خزر ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصاد بین‌الملل و تجارت دارد، اما در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید از ظرفیت بنادر شمالی استفاده نشده است که بندر آستارا یکی از این ظرفیت‌های مهم منطقه است و باید از تمام ظرفیت‌های آن برای توسعه تجارت و ترانزیت استفاده شود.

لزوم توجه بیشتر به پدافند غیرعامل اقتصادی

داداشی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف برای مقابله با تهدیدات برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید در حوزه اقتصادی نیز پدافند غیرعامل داشته باشیم و برای شرایط سخت آماده باشیم.

وی افزود: دشمن تلاش می‌کند با فشار اقتصادی، مردم را با مشکلات معیشتی مواجه کرده و آنها را نسبت به آینده کشور دچار نگرانی کند، اما ملت ایران در مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع مقدس و تحریم‌ها ایستادگی کرده است.

نماینده مردم آستارا ادامه داد: مسئولان در مجلس، دولت و سایر ارکان نظام باید نسبت به مسائل اقتصادی حساس باشند و برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنند.

لزوم مقابله با اختلافات قومی و فرهنگی

داداشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوزه فرهنگی و اجتماعی گفت: دشمن در این حوزه‌ها نیز فعالیت می‌کند و تلاش دارد با ایجاد اختلافات فرهنگی و قومی، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: باید مراقب نسل جوان باشیم؛ جوانان این سرزمین، فرزندان خود ما هستند و اگر در معرض برخی جریان‌ها قرار گرفته‌اند، باید با کار فرهنگی، گفت‌وگو و روشنگری با آنها ارتباط برقرار کرد.

نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر نقش روحانیون، نیروهای انقلابی، سپاه و دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی گفت: همه این مجموعه‌ها باید برای تقویت کار فرهنگی و اجتماعی در جامعه بیش از گذشته پای کار باشند.

همه اقوام و مذاهب، اعضای یک ملت هستند

داداشی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد اختلافات قومی و مذهبی بیان کرد: در مرزهای مختلف کشور تلاش‌هایی برای تحریک اقوام و ایجاد اختلاف میان گروه‌های مختلف انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم میان اقوام ایرانی اختلاف ایجاد شود. ترک، کرد، تالش، عرب و دیگر اقوام، همه ایرانی هستند و این تنوع قومی یک ظرفیت برای کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم آستارا در مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: شیعه و سنی، کرد و ترک و دیگر اقوام و مذاهب، همه در کنار یکدیگر متعلق به ایران هستند و بر اساس اصول شرعی، عقلی، اخلاقی و قانون اساسی باید در کنار هم زندگی کنند.

وی در پایان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره وحدت گفت: پیام قرآن، دعوت به وحدت و پرهیز از تفرقه است و امروز نیز حفظ وحدت ملی و انسجام مردم در برابر تهدیدات اهمیت ویژه‌ای دارد.