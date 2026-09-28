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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

تفاهمنامه اشتغال بانوان در آبادان امضا شد

تفاهمنامه اشتغال بانوان در آبادان امضا شد

آبادان - تفاهمنامه اشتغال‌زایی و توانمندسازی به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار، در چارچوب طرح کارآفن و با مشارکت اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان و سه شرکت فعال در صنعت نفت امضا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

تفاهمنامه با هدف توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی مهارت‌آموختگان آماده به کار و اجرای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان به نمایندگی شهرام ملایی‌هزاروندی، مدیرکل این اداره و سه شرکت حوزه صنعت نفت منعقد شد.

بر اساس مفاد این همکاری، تأمین و دوخت لباس کار صنعتی مورد نیاز شرکت‌های طرف قرارداد به مهارت‌آموختگان و کارگاه‌های تولیدی واجد شرایط سپرده می‌شود تا برای بانوان سرپرست خانوار و دیگر مهارت‌آموختگان فرصت اشتغال و درآمدزایی فراهم شود.

حمایت از اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تقویت کارگاه‌های تولیدی از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. همچنین طرفین بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه مهارت‌های شغلی و پیوند بیشتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازار کار تأکید کرده‌اند.

کد مطلب 6961101

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    نظرات

    • ماهان IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      4 0
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      تو آبادان درصد بیکاری آقایون هم بالاست چه برسه به بانوان!
    • فرید IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      5 0
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      یکی به داد جوان‌های بیکار آبادان برسه اکثرا هم تحصیل کرده هستند دوتاش تو خونه من هستن ولی بیکار هستن هر جا رفتیم و مدارک دادیم خبری از کار نیست همش سرکاری هست من نمی‌دونم داخل این پالایشگاه و پتروشیمی وگمرک نیرو از کجا استخدام میکنند همشون غیر بومی هستن وبچه های آبادان باید برن خارج از آبادان مشغول بکار شوند مسولان و نماینده های آبادان الحمدالله همیشه در خواب تشریف دارن

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