تفاهمنامه اشتغال بانوان در آبادان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهمنامه پیش از ظهر امروز دوشنبه با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی به امضا رسید.

تفاهمنامه با هدف توسعه اشتغال پایدار، توانمندسازی مهارت‌آموختگان آماده به کار و اجرای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان به نمایندگی شهرام ملایی‌هزاروندی، مدیرکل این اداره و سه شرکت حوزه صنعت نفت منعقد شد.

بر اساس مفاد این همکاری، تأمین و دوخت لباس کار صنعتی مورد نیاز شرکت‌های طرف قرارداد به مهارت‌آموختگان و کارگاه‌های تولیدی واجد شرایط سپرده می‌شود تا برای بانوان سرپرست خانوار و دیگر مهارت‌آموختگان فرصت اشتغال و درآمدزایی فراهم شود.

حمایت از اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تقویت کارگاه‌های تولیدی از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. همچنین طرفین بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه مهارت‌های شغلی و پیوند بیشتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با نیازهای بازار کار تأکید کرده‌اند.