به گزارش خبرنگار مهر، هدایت اکبری صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتشنشانی و خدمات ایمنی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش آتشنشانان در حفظ امنیت و آسایش مردم، اظهار کرد: آتشنشانان از جمله نیروهایی هستند که برای آسایش خانوادهها جان خود را در معرض خطر قرار میدهند و با توجه به افزایش جمعیت و مشکلات موجود در شهرهای استان، مسئولیت آنها روزبهروز سنگینتر میشود.
وی با قدردانی از اقدامات انجامشده برای تثبیت وضعیت شغلی نیروهای آتشنشانی، افزود: از زمانی که نیروهای آتشنشانی رسمی شده و امنیت شغلی پیدا کردهاند، این موضوع جای شکرگزاری و قدردانی دارد و امیدواریم روند حمایت از این نیروها ادامه پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج با اشاره به دشواریهای شغلی آتشنشانان، گفت: آتشنشانان در شرایطی وارد میدان میشوند که دیگران از محل حادثه فاصله میگیرند و گاهی برای مهار آتش در طبقات پنجم و ششم ساختمانها جان خود را به خطر میاندازند.
اکبری ادامه داد: ما بهعنوان نمایندگان مردم استان، قدردان این فداکاریها هستیم و میدانیم که مسئولان نیز دغدغه تأمین امکانات مورد نیاز آتشنشانی را دارند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین تجهیزات آتشنشانی، تصریح کرد: استاندار، معاون عمرانی استاندار و مدیران مرتبط برای تأمین تجهیزات مورد نیاز آتشنشانی تلاش کردهاند و حتی در سفرهای مسئولان به تهران، موضوع تأمین نردبان و تجهیزات مورد نیاز آتشنشانی پیگیری شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج بیان کرد: اگر امروز در این جلسه درباره آمار، تجهیزات و امکانات صحبت میکنیم، هدف صرفاً ارائه آمار نیست؛ نتیجه نهایی این اقدامات باید در زندگی و آسایش مردم دیده شود.
اکبری با اشاره به حضور آتشنشانان در حوادث مختلف، عنوان کرد: وقتی حادثهای در نقطهای از شهر، حتی در ساعات نیمهشب، رخ میدهد و آتشنشانان برای مهار آن وارد عمل میشوند، مردم با اطمینان بیشتری به زندگی خود ادامه میدهند و احساس امنیت میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت مقایسه وضعیت فعلی آتشنشانی با سالهای گذشته، خاطرنشان کرد: اگر امکانات و تجهیزات امروز را با یکی دو سال قبل مقایسه کنیم، تغییرات قابل توجهی را شاهد هستیم و این نشان میدهد که موضوع آتشنشانی مورد توجه مسئولان قرار دارد.
اکبری در پایان با تبریک روز ایمنی و آتشنشانی، از خدمات و فداکاریهای آتشنشانان استان کهگیلویه و بویراحمد قدردانی کرد.
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