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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

امیر سیاری: تنگه هرمز در کنترل کامل ایران است؛ آماده‌تر از گذشته‌ایم

امیر سیاری: تنگه هرمز در کنترل کامل ایران است؛ آماده‌تر از گذشته‌ایم

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تشریح آرایش نیروها در تنگه هرمز گفت: این آبراه و مناطق پیرامونی آن تحت کنترل نیروهای دریایی سپاه و ارتش قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت: غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل کامل نیروی دریایی ارتش است.

دریادار سیاری ادامه داد: ما مقتدرانه در شمال دریای عمان و شرق تنگه هرمز اقدام می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی عبور کند. در طرف دیگر نیز برادران سپاهی محکم ایستاده‌اند. لفاظی‌هایی هم که دشمن می‌کند، بحثش جداست و واقعیت امر این است که تنگه هرمز تحت تسلط کامل ما است.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده آجا با تأکید بر آمادگی بالای ارتش جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدیدی، گفت: هر جنگی درس‌آموخته‌هایی دارد و مهم این است که کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از سلسله‌مراتب، ستادها و رزمندگان به این درس‌ها پی ببرند و آن‌ها را در جهت ارتقای توانمندی به کار بگیرند.

وی افزود: ما درس‌آموخته‌های‌مان را پیدا، نقاط ضعف‌مان را مشخص و تقویت می‌کنیم و آماده مراحل بعد می‌شویم؛ لذا امروز می‌توانیم بگوییم به مراتب آماده‌تر از قبل هستیم؛ چون به مرور زمان نقاط ضعف‌مان را برطرف و نقاط قوت‌مان را تقویت کرده‌ایم و این توانمندی را داریم که در مقابل تهدیدها بایستیم.

کد مطلب 6961108
محسن صمیمی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      4 0
      پاسخ
      امیرعزیز لطفا درمورد اینکه ما همه جوره آماده ایم حرف نزنید، اطلاعات رو حتی برای دور کردن دشمن لو ندید، اگر خدای نکرده باز جنگ شد در عمل با قدرت پاسخ بدین و مماشات هم نکنید.

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