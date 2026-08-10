کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامهای برای معرفی ظرفیتهای گردشگری و تاریخی استان کرمانشاه در ایام اربعین خبر داد و اظهار کرد: امسال با نگاهی تازه، معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان در مواکب پرتردد مسیر اربعین در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد کرمانشاه به شکل مطلوبی به زائران معرفی شود.
وی افزود: حضور گسترده زائران اربعین در مسیرهای منتهی به مرز خسروی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای گردشگری استان بود و از این ظرفیت برای شناساندن جاذبههای تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرمانشاه استفاده کردیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی موجود در محور کرمانشاه ـ خسروی، گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه طی سالهای گذشته یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران عتبات عالیات بوده است، امکانات و زیرساختهای گستردهای در شهر قصرشیرین ایجاد شده است.
اعظمی ادامه داد: متأسفانه بخشی از این زیرساختها طی سالهای گذشته و به دلیل تعطیلی مرز و کاهش تردد، با رکود مواجه شده و ظرفیتهای ایجادشده نتوانستهاند آنگونه که باید مورد استفاده قرار گیرند.
وی تصریح کرد: در ایام اربعین امسال تلاش کردیم با معرفی ظرفیتهای استان و استفاده از فرصت حضور میلیونی زائران، زمینه فعال شدن بخشی از این ظرفیتها را فراهم کنیم و توجه زائران و مسافران را به توانمندیهای گردشگری و تاریخی کرمانشاه جلب کنیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه یکی دیگر از اقدامات انجامشده در مسیر تردد زائران را برپایی غرفههای صنایعدستی عنوان کرد و گفت: در طول مسیر تردد زائران اربعین در استان کرمانشاه حدود ۱۰۰ غرفه برای عرضه محصولات صنایعدستی استان دایر شد.
اعظمی افزود: این غرفهها فرصت مناسبی برای معرفی هنر و صنایعدستی کرمانشاه به زائرانی بود که از نقاط مختلف کشور و همچنین کشورهای دیگر از مسیر استان عبور میکردند و محصولات تولیدی هنرمندان استان را در معرض دید و انتخاب آنان قرار دادند.
وی با بیان اینکه غرفههای صنایعدستی با استقبال گسترده مردم مواجه شد، خاطرنشان کرد: این استقبال نشان داد که ظرفیت صنایعدستی استان علاوه بر قابلیتهای اقتصادی، میتواند نقش مؤثری در معرفی هویت فرهنگی و هنری کرمانشاه به گردشگران و زائران داشته باشد.
اعظمی در پایان تأکید کرد: تلاش برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و صنایعدستی استان در مناسبتها و رویدادهای مختلف ادامه خواهد داشت تا از ظرفیت حضور گردشگران و زائران برای رونق گردشگری و فعالسازی زیرساختهای موجود در کرمانشاه استفاده بیشتری شود.
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