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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۳

فرماندار دشتی: ساماندهی پسماند و سگ‌های ولگرد با جدیت دنبال شود

فرماندار دشتی: ساماندهی پسماند و سگ‌های ولگرد با جدیت دنبال شود

بوشهر- فرماندار دشتی با بیان اینکه سلامت مردم از اولویت‌های دولت است گفت: موضوعاتی چون ساماندهی پسماند، بیماری‌های واگیر و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر٬ رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست مجمع سلامت شهرستان دشتی اظهار کرد: نگاه دولت به حوزه سلامت ویژه و کارشناسی است و بر اساس نگاه کارشناسی دولت اصرار داریم موضوع سلامت نیز با رویکردهای علم محور در اولویت قرار داشته باشد و در همین راستا و در سطح استان نیز استاندار بوشهر با حساسیت ویژه ای این موضوع را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در ارتقای سلامت جامعه افزود: خبرنگاران در حوزه آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سلامت نقش مؤثری دارند و انتظار می‌رود با اهتمام جدی در این زمینه مشارکت کنند.

فرماندار دشتی، جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد را از چالش‌های شهرها و روستاهای شهرستان عنوان کرد و گفت: اعضای مجمع سلامت باید برای این موضوع و همچنین مدیریت پسماند، راهکارهای عملی و اجرایی ارائه کنند.

مقاتلی تأکید کرد: مصوبات جلسات مجمع سلامت لازم‌الاجراست و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.

وی همچنین بر تعیین تکلیف پسماندهای عفونی تأکید کرد و افزود: این موضوع ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد و باید با همکاری دستگاه‌های مربوط هرچه سریع‌تر ساماندهی و به سرانجام برسد.

کد مطلب 6912719

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