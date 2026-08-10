پلیس فتا: ادعای فریز شدن رمزارز ایرانیان جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، با هشدار به کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در روزهای اخیر، بدافزارهای موبایلی جدیدی با عنوان جعلی «نصب نسخه قدیمی برنامک تراستولت برای جلوگیری از غیرفعال شدن تراستولت و فریز ارزهای دیجیتال ایرانیان» در فضای مجازی منتشر شده است.
وی افزود: این ادعا کاملاً جعلی بوده و مجرمان سایبری از آن به عنوان پوششی برای انتشار نسخههای آلوده و جعلی نرمافزارهای مرتبط با رمزارز استفاده میکنند.
نسخه جعلی کیف پول، تلهای برای سرقت داراییها
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: کاربران با نصب نسخههای جعلی و آلوده، ممکن است دسترسی خود به اطلاعات حساس کیف پول و داراییهای دیجیتال را در اختیار مجرمان قرار دهند.
وی تصریح کرد: مجرمان همچنین با ارسال لینکهای جعلی، کاربران را به سمت صرافیهای نامعتبر، کانالهای جعلی خرید و فروش ارز دیجیتال و صفحات فیشینگ هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و داراییهای ریالی و دیجیتال آنان میکنند.
سردار معظمی گودرزی تأکید کرد: کاربران باید توجه داشته باشند که هیچ پیام، لینک یا برنامهای که با وعده جلوگیری از فریز شدن داراییهای دیجیتال یا غیرفعال شدن کیف پول منتشر میشود، نباید بدون بررسی و اطمینان از منبع رسمی مورد استفاده قرار گیرد.
توصیههای مهم پلیس فتا به کاربران رمزارز
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از کاربران خواست برای افزایش امنیت داراییهای دیجیتال خود نکات زیر را جدی بگیرند:
عبارت بازیابی (Seed Phrase) را فقط روی کاغذ یادداشت کرده و هرگز آن را در تلفن همراه، فضای ابری یا پیامرسانها ذخیره نکنید.
کلید خصوصی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار افراد، سایتها یا پشتیبانیهای غیررسمی قرار ندهید.
برای حسابهای صرافی و کیف پول، احراز هویت دومرحلهای (2FA) را فعال و ترجیحاً از برنامههای Authenticator استفاده کنید.
نرمافزارها و کیف پولهای دیجیتال را فقط از منابع و وبسایتهای رسمی دریافت کنید و پیش از ورود، آدرس سایت را به دقت بررسی کنید.
مراقب لینکهای فیشینگ، پیامهای جعلی و وعده سودهای غیرواقعی باشید.
برای نگهداری مبالغ بالا، استفاده از کیف پول سختافزاری را مدنظر قرار دهید.
سیستمعامل، مرورگر و نرمافزار کیف پول خود را همواره بهروز نگه دارید.
از نصب برنامهها و افزونههای ناشناس روی دستگاهی که برای مدیریت رمزارز استفاده میکنید، خودداری کنید.
برای هر حساب، رمز عبور قوی و منحصربهفرد انتخاب کرده و از Password Manager استفاده کنید.
پیش از تأیید هر تراکنش، آدرس مقصد و مبلغ را چند بار بررسی کنید.
هرگز عبارت بازیابی یا کلید خصوصی را در پاسخ به تماس، پیام یا درخواست پشتیبانیهای غیررسمی ارسال نکنید.
از انجام تراکنشهای حساس با استفاده از شبکههای وایفای عمومی و ناامن خودداری کنید.
پیش از انتقال مبالغ سنگین، ابتدا یک تراکنش آزمایشی با مبلغ کم انجام دهید.
قبل از اتصال کیف پول به پروژههای جدید، اعتبار آن پروژه را بررسی کرده و فقط مجوزهای ضروری را صادر کنید.
امنیت رمزارزها را جدی بگیرید
سردار معظمی گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه ارزهای دیجیتال، حفظ اطلاعات حساس کیف پول و داراییها تا حد زیادی بر عهده خود کاربر است و کاربران باید پیش از نصب هر برنامه، کلیک روی هر لینک یا انجام هر تراکنش، از اصالت و اعتبار منبع اطمینان حاصل کنند.
وی تأکید کرد: هیچگاه برای جلوگیری از فریز شدن داراییهای دیجیتال، عبارت بازیابی یا کلید خصوصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و برنامههای ناشناس یا نسخههای غیررسمی کیف پول را نصب نکنید.
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