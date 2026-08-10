به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری روز دوشنبه در نشست با رییس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: منابع استانی بهتنهایی پاسخگوی طرحهای زیرساختی استان نیست و لازم است طرحهای اولویتدار با استفاده از ظرفیتهای ملی و سازوکارهای قانونی تامین مالی و تعیین تکلیف شود.
وی همچنین بر لزوم ارزیابی دقیق طرحها بر مبنای شاخصهای فنی، مالی و زمانبندی تاکید کرد و گفت: ارزیابی دقیق برای شناسایی گلوگاههای اجرایی و نیازهای اعتباری هر طرح ضروری است تا تصمیمگیریها مبتنی بر دادههای واقعی انجام شود.
نوری در ادامه با معرفی طرح پلنگدره بهعنوان یکی از طرحهای استراتژیک استان، خواستار پیگیری جدی برای جذب اعتبارات پایهای از محل ماده ۲۳ شد.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به نیاز ۲ هزار میلیارد ریالی مرحله نخست این طرح، بر لزوم تسریع در فرآیندهای اعتباری جهت تضمین پایداری زیرساختهای آبی استان تاکید کرد.
وی همچنین خواستار حضور تیمهای تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در استان جهت انجام بررسیهای میدانی و فنی شد و گفت: پایش وضعیت آبی استان باید بهصورت تخصصی و مبتنی بر داده انجام شود تا نقاط دارای تنش آبی و نیازهای زیرساختی به دقت شناسایی شود.
نوری افزود: حضور تیمهای تخصصی میتواند به شناسایی گلوگاههای فنی و ارائه راهکارهای اجرایی برای مدیریت پایدار منابع آب کمک کند.
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