به گزارش خبرنگار ، بهمن نوری در گفت‌وگو با رسانه ها در خصوص وضعیت ارگ نادری شیروان اظهار کرد: در جریان سفر شهرستانی مقرر شده بود این اثر تاریخی محصور شود، اما با وجود تاکیدهای انجام شده، این اقدام تاکنون انجام نشده است.

وی افزود: ارگ نادری از آثار ارزشمند تاریخی شهرستان شیروان است و حفاظت از آن باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد؛ بنابراین لازم است محصورسازی این اثر بدون تاخیر انجام شود.

وی با اشاره به مطالعات راهبردی انجام شده برای این اثر تاریخی بیان کرد: مطالعات راهبردی ارگ نادری تعیین شده است، اما وضعیت کنونی این اثر و محوطه پیرامونی آن مطلوب نیست و نیازمند اقدامات فوری برای حفاظت و ساماندهی است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به گزارش حفاری در محدوده ارگ نادری گفت: نخستین اقدام باید اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از حفاری و هرگونه تعرض به محوطه این اثر تاریخی باشد.

وی ادامه داد: ارگ نادری با قدمتی چند هزار ساله، ظرفیتی ارزشمند برای شهرستان شیروان و استان خراسان شمالی محسوب می‌شود و باید به جای آنکه موجب نگرانی مردم باشد، به یکی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه تبدیل شود.

استاندار خراسان شمالی با انتقاد از وضعیت کنونی این اثر تاریخی اظهار کرد: بنای تاریخی هفت هزار ساله‌ای که باید باعث افتخار و مباهات شهرستان و استان باشد، متاسفانه به دغدغه‌ای برای مردم و خانواده‌ها تبدیل شده و نگرانی‌هایی را در منطقه ایجاد کرده است.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه هزینه اجرای طرح محصورسازی ارگ نادری در مقایسه با اهمیت این اثر تاریخی قابل توجه نیست، گفت: متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام شده، این اقدام تاکنون اجرایی نشده است.

وی همچنین بر پیگیری جدی دستگاه‌های متولی برای تعیین تکلیف وضعیت ارگ نادری تاکید کرد و گفت: حفاظت از این اثر تاریخی تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه صیانت از بخشی از هویت و پیشینه تاریخی شهرستان شیروان و استان خراسان شمالی است.