به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری روز دوشنبه در دیدار با مدیرعامل یکی از بانک ها اظهار کرد: هرگونه تاخیر در تخصیص اعتبارات نه تنها زمان‌بندی اجرای طرح‌های کلان را مختل می‌کند بلکه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

وی با یادآوری اولویت‌های تعیین شده در مصوبات سفر رییس‌جمهور به این استان، از حجم بالای تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان خبر داد.

نوری تصریح کرد: ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با عاملیت بانک ملی ایران در سفر رییس جمهور برای فعال‌سازی ۸۱ طرح سرمایه‌گذاری و واحد تولیدی در استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: وظیفه ما اکنون تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت منابع باقی‌مانده با رویکردی کاملا عملیاتی است تا این طرح‌ها هرچه سریع‌تر وارد چرخه تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی شوند.

وی در ادامه با تمرکز بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های پیشران، خواستار توجه ویژه به طرح‌های معرفی‌شده از محل منابع ماده ۵۶ قانون الحاق شد.

استاندار خراسان‌شمالی‌ با نام بردن از طرح های استراتژیک استان از جمله «جاده میامی ـ جاجرم»، «خط آهن جوین ـ اسفراین» و «ساخت ورزشگاه سه هزارنفره شیروان» به عنوان طرح‌های دارای اولویت یاد کرد.

نوری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها باید به صورت همسو با ظرفیت‌های اقتصادی و نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران استان انجام ش‌ود.

وی افزود: همراهی مستمر شبکه بانکی در تامین مالی به‌موقع، علاوه بر سرعت بخشیدن به طرح‌های عمرانی می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در استان تقویت کرده و ظرفیت‌های نهفته اقتصادی را شکوفا کند.