به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، بازارهای جهانی انرژی در آغاز هفته جاری میلادی تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیک در خلیجفارس، شاهد نوسانات افزایشی در قیمت نفت بودهاند. با پافشاری ایران بر این موضع که بازگشایی آبراه حیاتی تنگه هرمز نیازمند دریافت امتیازات عمده از سوی ایالات متحده است، نگرانیها در میان معاملهگران نسبت به تداوم اختلالات در عرضه نفت افزایش یافته است. بر همین اساس، نفت خام برنت با رشدی بیش از ۱ درصد به مرز ۸۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز با افزایش حدود ۰.۵ درصدی، قیمت ۷۸ دلار و ۵۸ سنت را ثبت کرد.
بازارهای جهانی در محاصره ابهامات ژئوپلیتیک
عدم حصول پیشرفت عملی در مذاکرات و وجود پرسشهای بنیادین درباره جزئیات توافقات احتمالی، موجب شده است تا «حق بیمه ریسک» در قیمتهای جهانی نفت حفظ شود. این وضعیت نشاندهنده تردید عمیق بازار نسبت به چشمانداز کوتاهمدت عرضه انرژی است. در همین رابطه، تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کیسیام تریید مستقر در سیدنی استرالیا، در گفتوگو با الجزیره تصریح کرد: «هر روز که بدون حصول پیشرفت مشخص در توافق سپری میشود، معاملهگران را نسبت به آینده بازار محتاطتر میکند.»
به اعتقاد این تحلیلگر ارشد، افزایش اخیر قیمتها بازتابدهنده شکاف میان انتظارات بازار و واقعیتهای دیپلماتیک است. واترر معتقد است حتی در صورت حصول یک تفاهم اولیه، تاریخ نشان داده است که اینگونه توافقها در محیط پرتنش فعلی میتوانند بسیار شکننده باشند؛ موضوعی که باعث میشود در صورت انتشار هرگونه خبر مثبت دیپلماتیک، میزان کاهش قیمت نفت محدود باقی بماند و بازارهای انرژی همچنان تحت تأثیر سایه سنگین ریسکهای سیاسی قرار داشته باشند.
تنگه هرمز؛ از جریان آزاد انرژی تا توقف بیسابقه
اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی انرژی جهان بر کسی پوشیده نیست. پیش از آغاز درگیریهای اخیر، این آبراه مسیر عبور حدود یکپنجم از عرضه جهانی نفت بود. با این حال، از زمان شروع درگیریها در اواخر فوریه، کشتیرانی در این منطقه عملاً متوقف شده و یکی از بزرگترین اختلالات انرژی در تاریخ مدرن را رقم زده است. دادههای استخراج شده از پلتفرم ردیابی کشتیها «مارین ترافیک» به خوبی ابعاد این بحران را نشان میدهد؛ بر اساس این آمار، طی روزهای چهارم، پنجم و ششم اوت، تنها بین ۸ تا ۱۵ فروند کشتی از این تنگه عبور کردهاند که در مقایسه با تردد عادی حدود ۱۳۰ کشتی در شرایط پیش از درگیری، رقمی بسیار ناچیز محسوب میشود.
تداوم این وضعیت و عدم بازگشت ترافیک دریایی به روال معمول، نه تنها هزینههای لجستیک انرژی را برای کشورهای مصرفکننده افزایش داده، بلکه ثبات قیمتها را نیز با چالشی جدی مواجه کرده است. با توجه به اینکه هیچ نشانه قطعی برای بازگشایی فوری این آبراه دیده نمیشود، فعالان بازار انرژی در هفتههای پیشرو همچنان نگاه خود را به تحولات دیپلماتیک و اخبار مربوط به گفتگوهای میان تهران و واشینگتن دوختهاند تا مسیر حرکت شاخصهای نفتی را پیشبینی کنند.
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