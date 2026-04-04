فورچون: ایران در حال پیروزی در جنگ انرژی تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اقتصادی فورچون، در حالی که تنش‌ها در منطقه تنگه هرمز ادامه دارد، برخی تحلیلگران معتقدند ایران در حال کسب برتری در جنگ انرژی این منطقه است و ممکن است بتواند کنترل نسبی بر جریان انرژی از این آبراه راهبردی را حفظ کند.

بر اساس این گزارش، حتی اگر آمریکا در هفته‌های آینده تهدیدهای خود برای حملات بیشتر به ایران را عملی کند، احتمال اینکه ایران همچنان تا حدی کنترل جریان انرژی در تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، رو به افزایش است؛ وضعیتی که می‌تواند در نهایت به یک «پیروزی بزرگ» برای ایران در این جنگ تعبیر شود.

فورچون می‌نویسد چنین سناریویی برای ایران و متحدانش از جمله روسیه و چین می‌تواند با افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی همراه باشد و در بلندمدت به تورم بیشتر و فشار اقتصادی بر بسیاری از کشورها منجر شود.

مت رید، معاون شرکت مشاوره ژئوپلیتیک و انرژی «فورین ریپورتز»، در این باره گفت: تصرف تنگه و کنترل ترافیک عبوری از آن، حتی اگر این کنترل کامل نباشد، یک پیروزی بزرگ برای ایران محسوب می‌شود. به گفته او، ایران تلاش خواهد کرد با دریافت عوارض از کشتی‌ها، نقش خود را در مدیریت این آبراه تثبیت کند و بخشی از هزینه‌های بازسازی پس از جنگ را تأمین کند.

بر اساس داده‌های شرکت رهگیری محموله «ورتکسا»، در حالی که به طور معمول روزانه حدود ۱۳۵ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در شرایط فعلی این رقم به سطحی تک‌رقمی کاهش یافته است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ نفتکش و کشتی بزرگ حامل نفت و گاز همچنان در خلیج فارس در انتظار عبور هستند.

این در حالی است که قیمت قراردادهای آتی نفت حدود ۱۱۰ دلار برای هر بشکه گزارش شده و برخی محموله‌های فیزیکی در بازار نقدی با قیمت‌هایی بالاتر از ۱۴۰ دلار معامله می‌شوند.

تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تداوم این وضعیت، اقتصادهای بسیاری از کشورهای جهان با فشارهای شدید مواجه خواهند شد. در عین حال حتی در صورت برقراری آتش‌بس یا توافق سیاسی در آینده نزدیک، بازگشت کامل ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز احتمالاً تا اواسط تابستان زمان خواهد برد و اثرات کمبود عرضه می‌تواند برای مدت طولانی در بازار انرژی باقی بماند.