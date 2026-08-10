به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح دوشنبه در جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان بهاباد که با حضور مسئولین دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از منابع مالی، دستگاههای اجرایی را ملزم کرد تا با پیگیری مستمر، زمینه جذب حداکثری اعتبارات را فراهم کنند.
وی افزود: باید از این ظرفیت مالی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای طرحهای اولویتدار شهرستان استفاده کرد تا شاهد تحول در زیرساختهای منطقه باشیم.
فرماندار بهاباد با تصریح بر اهمیت نقش دستگاههای اجرایی در پیشرفت پروژههای عمرانی اظهار داشت: اعتبارات اختصاصیافته، حق مردم و سرمایه توسعه شهرستان است؛ لذا مدیران ادارات نباید به حداقلها بسنده کنند و لازم است با پیگیریهای مستمر و شبانهروزی، زمینه جذب حداکثری و ۱۰۰ درصدی این اعتبارات را فراهم نمایند.
فرماندار بهاباد ضمن ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال مالی ۱۴۰۴، خواستار تسریع در هزینهکرد منابع باقیمانده سال جاری شد و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید وضعیت تخصیص و جذب منابع را بهصورت هفتگی پایش کرده و موانع موجود بر سر راه جذب اعتبارات را در اسرع وقت به فرمانداری گزارش دهند.
در این جلسه همچنین با توجه به روزهای پایانی سال مالی ۱۴۰۴، میزان تحقق و درصد جذب اعتبارات سال جاری دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفت.
حاضرین در این نشست، آخرین وضعیت هزینهکرد و اعتبارات تخصیصیافته سال جاری را بررسی کردند و بر ضرورت تسریع در جذب کامل منابع باقیمانده تأکید نمودند.
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