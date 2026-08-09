خبرنگاری شغلی مقدس و مسئولیتی خطیر در برابر جامعه و تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی شب شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان بهاباد در اجتماع شبانه مردم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و شهدای خبرنگار و تکریم خبرنگاران شهرستان گفت: خبرنگاران به راستی و رستگاری جامعه میاندیشند و مومنانه به خلق حقیقت میکوشند و در جهاد با جهل، میداندار هستند.
وی خبرنگاری را یک شغل مقدس و بابرکت نام برد و با تأکید بر اهمیت اخلاق رسانهای افزود: خبرنگاری فقط انتقال خبر نیست؛ بلکه مسئولیتی خطیر در برابر جامعه و تاریخ است. خبرنگاران باید در مسیر عدالت و حقیقت گام بردارند و از هرگونه انحراف و شبههافکنی دوری کنند.
ابراهیمی بیان داشت: خبرنگاران، افسران جنگ نرم و در خط مقدم اطلاعرسانی هستند. آنان با قلم و تصویر خود، روایتهای درست را به جامعه منتقل میکنند و در این مسیر نیازمند حمایت مسئولان هستند.
امام جمعه بهاباد در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و شرافت قلم افزود: امروز مهمترین رسالت رسانهها، تقویت روحیه امید در دل مردم و مقابله با هجمههای روانی دشمنان علیه نظام اسلامی است. خبرنگاران باید با تکیه بر حقیقت و دوری از حاشیهسازیهای کاذب، در مسیر همگرایی و وحدت برای توسعه و پیشرفت شهرستان گام بردارند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل خبرنگاران در جنگ روایتها اظهار داشت: خبرنگار باید دیدهبان بیدار جامعه باشد و با نگاهی دلسوزانه و در عین حال شجاعانه، ضمن انعکاس خدمات و دستاوردها، به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، مسائل و مشکلات را با رعایت انصاف و اخلاق حرفهای پیگیری کند.
در ادامه، تعدادی از خبرنگاران فعال بهاباد با حضور امام جمعه، مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان بهاباد با اهدای هدایایی از سوی امام جمعه مورد تجلیل قرار گرفتند.
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