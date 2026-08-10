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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

رئیس سازمان مدیریت تهران: مقاوم‌سازی دبیرستان البرز پیگیری می‌شود

رئیس سازمان مدیریت تهران: مقاوم‌سازی دبیرستان البرز پیگیری می‌شود

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از پیگیری تأمین اعتبارات لازم برای بهسازی و مقاوم‌سازی دبیرستان ماندگار البرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، ظهر دوشنبه، در حاشیه بازدید از دبیرستان ماندگار البرز با اشاره به اهمیت این مجموعه آموزشی اظهار کرد: دبیرستان البرز تنها یک واحد آموزشی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و علمی استان تهران محسوب می‌شود.

وی افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران تأمین اعتبارات لازم برای اجرای پروژه‌های بهسازی و مقاوم‌سازی این دبیرستان را پیگیری می‌کند.

سپهری تصریح کرد: حفظ اصالت تاریخی بنا در کنار رعایت استانداردهای فنی، از الزامات اجرای طرح‌های مرمت و بهسازی دبیرستان ماندگار البرز است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران نیز در این بازدید، آمادگی این اداره‌کل را برای اجرای عملیات بازسازی با تکیه بر اصول مهندسی روز و حفظ معماری اصیل بنا اعلام کرد.

کد مطلب 6912961

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