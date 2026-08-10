سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلاجات، ارز، وجه نقد و سایراموال به ارزش ۸۰ میلیارد ریال از منازل ۶ نفر از شهروندان و شکایت مالباختگان به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی محل های وقوع سرقت و انجام تحقیقات تخصصی سرنخ هایی از سارقی غیربومی که در این سرقت ها دست داشت را به دست آورده و با رصد هوشمندانه خود سرانجام درحالی که قصد سرقت از یک منزل دیگر داشت وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر تصریح کرد: متهم پس در تحقیقات صورت گرفته به سرقت های صورت گرفته از منازل شهروندان اعتراف کرد که به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

وی به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت حتماً منازل خود را به سیستم های دزدگیر و دوربین مداربسته مجهز و درب و پنجره ها و منافذ ورودی منازل را با نرده، محافظ و دربهای آکاردئونی و قفل های ضد سرقت مجهز و در صورت هرگونه رفت و آمد افراد مشکوک در اطراف محل سکونت موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.