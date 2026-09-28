۲ کماندار کامپوند ایران حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تیرو کمان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، میلاد رشیدی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی بخش کامپوند انفرادی به مصاف کمانداری از بنگلادش رفت و با قبول شکست ۱۴۶ بر ۱۴۵ از ادامه حضور در بازی‌ها باز ماند.



فرهنگ خداپرست هم در این مرحله با کمانداری از قزاقستان رقابت کرد و پس از تساوی ۱۴۶-۱۴۶ مقابل این حریف، در تیر طلایی مغلوب شد و از صعود به مرحله بعدی باز ماند.