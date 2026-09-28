به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بهای معاملات آتی نفت خام برنت با افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به قیمت پایانی روز گذشته، به ۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با رشد یک درصدی، به ۹۳ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه افزایش یافت.

این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها وعده داده است با پایان جنگ، قیمت نفت به سطوح پیش از درگیری بازمی‌گردد؛ وعده‌هایی که تاکنون مانع از نوسانات و افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی نشده است.

تحولات منطقه و نگرانی‌ها درباره عرضه و انتقال نفت، همچنان از عوامل اثرگذار بر روند قیمت‌ها در بازار انرژی به شمار می‌رود.