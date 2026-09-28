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۶ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۳

سوپرلیگ غرب آسیا؛

تیم بسکتبال شهرداری گرگان برابر ساجس لبنان شکست خورد

تیم بسکتبال شهرداری گرگان برابر ساجس لبنان شکست خورد

شهرداری گرگان، نماینده ایران در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، در نخستین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی این رقابت‌ها برابر ساجس لبنان با نتیجه ۱۰۳ بر ۹۷ شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری گرگان در دیداری نزدیک برابر ساجس لبنان به میدان رفت و با وجود برتری در کوارتر چهارم، در نهایت نتیجه را به حریف واگذار کرد.

ساجس کوارتر نخست را ۲۸ بر ۲۶، کوارتر دوم را ۳۲ بر ۲۸ و کوارتر سوم را ۲۴ بر ۲۰ به سود خود به پایان رساند. شهرداری گرگان نیز در کوارتر چهارم ۲۳ بر ۱۹ پیروز شد، اما در مجموع با نتیجه ۱۰۳ بر ۹۷ شکست خورد.

استفن یانکوویچ با ثبت ۲۳ امتیاز، ۹ ریباند، ۵ پاس گل و ۲ توپ‌ربایی و کسب کارایی ۳۱، بهترین بازیکن شهرداری گرگان در این دیدار بود.

شهرداری گرگان در ادامه رقابت‌های مرحله هشت تیم نهایی، روز سه‌شنبه به مصاف العربی قطر خواهد رفت.

کد مطلب 6960850

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