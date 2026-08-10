به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت میلگرد تحت تاثیر طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی، صنعتی و محیطی قرار دارد. نوسانات این بازار معمولاً بر اثر برهمکنش همزمان چند عامل رخ میدهد، اما ۷ مورد از کلیدیترین مولفههای تعیینکننده عبارتاند از:
قیمت دلار
میزان عرضه و تقاضا
نرخ مواد اولیه
کارخانه سازنده و کیفیت
هزینههای حملونقل
سیاستهای داخلی و بورس کالا
تحولات و رخدادهای جهانی
مهمترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد
آگاهی دقیق از عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد و تحلیل روندهای بازار، به پیمانکاران، سازندگان و فعالان این حوزه کمک میکند تا زمانبندی مناسبی برای خریدهای خود داشته باشند و از ریسکهای ناشی از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کنند. برای خرید مستقیم و بهصرفه میلگرد، انتخاب یک تامینکننده باسابقه اهمیت زیادی دارد. آهن رسان، واقع در مشهد، با سالها فعالیت تخصصی در بازار آهن و فولاد ایران، جدیدترین و مناسبترین قیمتها را به مشتریان خود ارائه میدهد. اگر به دنبال خریدی مطمئن، سریع و اقتصادی هستید، با آهن رسان حرفهای خرید کنید.
چه عواملی در تعیین قیمت میلگرد موثر هستند؟
بازار فولاد و آهنآلات در ایران همواره یکی از پرنوسانترین و حساسترین بخشهای اقتصادی کشور بوده است. در این میان، میلگرد به عنوان یکی از اصلیترین مقاطع فولادی در صنعت ساختوساز، نقش حیاتی در تعیین هزینههای نهایی پروژهها ایفا میکند.
۱. نرخ ارز و نوسانات دلار
یکی از برجستهترین عوامل موثر بر قیمت میلگرد در ایران، نرخ دلار و نوسانات بازار آزاد ارز است. از آنجا که شمش فولاد و مقاطع فولادی محصولاتی صادراتی و قابل معامله در بازارهای جهانی هستند، قیمت پایه آنها در بورس کالا بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود. افزایش نرخ دلار به صورت مستقیم و آنی موجب رشد قیمت میلگرد امروز در بازار آزاد و بورس میشود.
۲. میزان عرضه و تقاضا
توازن میان عرضه و تقاضا در بورس کالا و بازار آزاد، نقش تعیینکنندهای دارد. در فصلهای گرم سال (بهار و تابستان) که ساختوساز رونق میگیرد، تقاضا افزایش یافته و قیمتها صعودی میشوند. در مقابل، با شروع فصل سرما و کاهش پروژههای عمرانی، تقاضا فروکش کرده و قیمتها تمایل به ثبات یا کاهش پیدا میکنند.
۳. قیمت مواد اولیه (شمش فولاد و آهن اسفنجی)
قیمت میلگرد وابستگی مستقیمی به قیمت مواد اولیه خود یعنی شمش فولاد (بلوم و بیلت) و آهن اسفنجی دارد. هرگونه تغییر در هزینه استخراج سنگآهن، تولید آهن اسفنجی یا نرخ فروش شمش در بورس کالا، زنجیرهوار بر هزینه تمامشده میلگرد اثر میگذارد.
۴. کارخانه سازنده و کیفیت
برند و اعتبار کارخانه تولیدکننده از مهمترین معیارهای تعیین قیمت میلگرد است. کارخانههای شاخص ایران مانند ذوبآهن اصفهان، فولاد کویر کاشان یا فولاد خراسان، محصولات خود را کاملاً منطبق بر استانداردهای ملی و بینالمللی (مانند جدول اشتال) و با وزن استاندارد تولید میکنند. کیفیت شمش مصرفی، دقت در فرآیند نورد، درصد ناخالصیها و نوع استاندارد ساخت (A۱ تا A۴) نقش مستقیمی در میزان مقاومت کششی و تسلیم میلگرد دارد. علاوه بر این، مشخصات فنی مقاطع نیز در تعیین نرخ نهایی نقش دارند. میلگردها در سایزها و استانداردهای مختلفی (A۱, A۲, A۳, A۴) تولید میشوند که هرکدام کاربرد متفاوتی در سازه دارند.
در میان تمامی سایزهای تولیدی، قیمت میلگرد ۱۶ به عنوان یکی از پرکاربردترین مقاطع در اسکلتهای بتنی، همواره توسط سازندگان به دقت رصد میشود. این سایز به دلیل استفاده گسترده در ستونها و تیرهای اصلی سازه، حجم بالایی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده است. نرخ این سایز معمولاً به عنوان شاخصی برای ارزیابی کل بازار میلگرد شناخته میشود.
۵. هزینههای حملونقل و سوخت
میلگرد کالایی سنگین و حجمبر است؛ بنابراین هزینه جابهجایی آن بخش قابلتوجهی از قیمت تحویلی در محل پروژه را تشکیل میدهد. این هزینه تحت تاثیر فاصله جغرافیایی بین کارخانه یا انبار مبدأ تا مقصد پروژه، نوع وسیله نقلیه (تریلی، جفت یا تک) و وضعیت راهها قرار دارد. علاوه بر این، نوسانات نرخ سوخت، افزایش سالانه تعرفههای باربری و ناوگان حملونقل کشوری، صعودی شدن کرایهها را به همراه دارد. انتخاب نزدیکترین کارخانه یا تامینکننده منطقهای به محل پروژه، موثرترین راه برای کنترل و کاهش این بخش از هزینهها است.
۶. سیاستهای داخلی و بورس کالا
قیمتگذاری پایه فولاد در ایران از طریق بورس کالا انجام میشود و سیاستهای کلان اقتصادی و تصمیمات حکومتی کنترلکننده اصلی این بستر هستند. تعیین فرمول قیمت پایه بورس، میزان سهمیه بهینیاب تولیدکنندگان، میزان عرضه اجباری کارخانهها در بازار داخل و وضع تعرفهها یا محدودیتهای صادراتی از جمله ابزارهای کنترلی دولت هستند. علاوه بر این، میزان رقابت خریداران در تالار صنعتی بورس کالا، جهتگیری دقیق قیمتها در بازار آزاد را تعیین میکند؛ بهطوریکه هرگونه نوسان یا رقابت منفی در بورس، بلافاصله در معاملات بازار آزاد بازتاب مییابد.
۷. تحولات و رخدادهای جهانی
فولاد یک کالای استراتژیک و جهانی است و بازار ایران نمیتواند از تحولات بینالمللی ایزوله باشد. شاخصهای قیمتی جهانی مانند متال بولتن (Metal Bulletin)، قیمت سنگآهن و شمش فولاد در بورس فلزات لندن (LME) و بازار چین (به عنوان بزرگترین مصرفکننده و تولیدکننده فولاد جهان) به طور مستقیم نرخ صادراتی فولاد ایران را شکل میدهند. همچنین تحولات ژئوپلیتیک، جنگها، تغییرات در نرخ بهره بانکهای مرکزی بزرگ دنیا، تنشهای منطقهای و تحریمهای اقتصادی میتوانند تقاضای جهانی، صادرات و نرخ ارز را دستخوش تغییر کرده و قیمت میلگرد را در بازار داخل بالا یا پایین ببرند.
پیشبینی بازار میلگرد در ماههای آینده
پیشبینی دقیق بازار فولاد به دلیل وابستگی به متغیرهای متعدد سیاسی و اقتصادی دشوار است، اما با تحلیل دادههای موجود میتوان چند سناریو را مطرح کرد:
سناریوی رشد قیمت: در صورت تداوم صعود نرخ دلار، افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای انرژی صنایع در فصل پیشرو، احتمال رشد قیمت میلگرد بسیار بالا خواهد بود.
سناریوی ثبات نسبی: اگر نرخ ارز در یک کانال مشخص تثبیت شود و عرضه در بورس کالا به طور منظم ادامه یابد، بازار وارد یک دوره ثبات کوتاهمدت خواهد شد؛ هرچند تورم ساختاری اجازه کاهش شدید قیمتها را نخواهد داد.
بررسی دقیق عوامل تاثیرگذار بر قیمت میلگرد نشان میدهد که تعیین زمان مناسب برای خرید، نیازمند دانش فنی و رصد مداوم اخبار اقتصادی است. برای دستیابی به آخرین تحلیلها، استعلام لحظهای و ثبت سفارش انواع مقاطع فولادی با بهترین نرخ بازار، مجموعه آهن رسان در مشهد یک همراه مطمئن برای پروژههای عمرانی شماست.
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